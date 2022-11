Hernstein Institut für Management und Leadership: Führungskräfte mit neuem Seminarangebot stärken

Hernstein Trainings und Programme 2023 ab sofort online – Best-of Hernstein: Klassiker und handverlesene neue Trainings – Frühbucher-Bonus für Schnellentschlossene

Wien (OTS) - Das neue Hernstein Seminarprogramm 2022/2023 ist ab sofort online unter www.hernstein.at verfügbar und entspricht auch dieses Jahr punktgenau den Anforderungen der Wirtschaft. „Mehr denn je braucht es heute starke Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und ihr Team erfolgreich durch herausfordernde Zeiten leiten. Krisen bringen Führungskräfte oft an ihre Grenzen. Persönliche Weiterentwicklung ist wichtig – ganz besonders in unsicheren Situationen“, bringt es Mag. (FH) Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hernstein Instituts der Wirtschaftskammer Wien, auf den Punkt.

Best-of Hernstein im neuen Seminarprogramm

Seit über 50 Jahren begleitet das Institut Führungskräfte und Unternehmen auf ihrem Weg – nach dem Motto: Leadership bewusst entwickeln und leben. Im neuen Seminarprogramm präsentiert das Institut ein Best-of Hernstein und konzentriert sich auf erfolgreiche Klassiker sowie neue handverlesene Trainings, wahlweise im Distance Learning, im Hybrid-Format oder in Präsenz im frisch renovierten Schloss Hernstein. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen weiterhin auf Leadership und Führung, Kommunikation und Selbstmanagement sowie Gruppendynamik.

Zielgruppenspezifische Trainings − für High Potentials und Teamleader, mittleres Management, oberes und Top-Management − eignen sich ideal zum Ausbau der Leadership-Kompetenzen. So profitieren Führungskräfte bestmöglich vom Erfahrungsaustausch mit ihren Peers. Die Hernstein Entwicklungsprogramme dienen der gezielten und intensiven Themenbearbeitung und sind das perfekte Format, um den Fokus auf zusätzliches Netzwerken zu legen. Der Schwerpunkt liegt bei allen Angeboten auf der praxisnahen Anwendung und damit auf dem Transfer von „know how“ in „how to do“. Hernstein Trainings und Programme fördern die Reflexion darüber und die persönliche Weiterentwicklung.

Maßgeschneiderte Führungskräfteentwicklung für Unternehmen

Zu den Stärken des Instituts zählen ebenso maßgeschneiderte Angebote nach individuellen firmeninternen Bedürfnissen. Agile und prozessorientierte Entwicklungsmaßnahmen für Personen, Teams und Organisationen garantieren hohe Lerneffekte. Auf Wunsch werden firmeninterne Trainings und Programme auch in Englisch angeboten.

Die neue Generation der Führungskräfte: Haltung zeigen und Leadership leben

Die Transformation von Gesellschaft, Technologien, Märkten und Unternehmen schreitet unaufhaltsam voran. Das bedeutet: Auch Führung muss sich ändern. Bisher wirksame Ansätze und Instrumente greifen immer weniger. Klarheit und Haltung sind gefragt, um einen wirksamen und zukunftstauglichen Führungsstil zu entwickeln. Führungskräfte, die an ihrer persönlichen Haltung und an jener ihres Teams arbeiten, beeinflussen die Atmosphäre und Kultur in einem Unternehmen, ebenso wie die gelebten Werte als wichtige Treiber für Wandel und Erfolg. „Unsere innere Haltung – die Summe unserer Einstellungen, Überzeugungen, unseres Denkens und Fühlens, unseres Unterbewusstseins und unserer Werte – prägt uns, meist von uns unbeachtet. Andere erleben unsere Haltung jedoch immer: Wir kommunizieren sie in allem, was wir tun – bewusst oder unbewusst. Wir sollten uns unserer Haltung bewusst werden. So können wir sie reflektieren und, wenn wir wollen, auch verändern“, weiß Kreitmayer und betont: „Gerade für Führungskräfte sind Reflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung unerlässlich.“ Im neuen Hernstein Training „Erfolgreich führen durch klare Haltung“ steht die Arbeit am persönlichen Mindset und an den Werten am Programm − mit dem Ziel, eine offene Führungskultur zu entwickeln.

Das neue Seminarprogramm: Frühbucher-Bonus für Schnellentschlossene

Bis 31.12.2022 sichern sich Frühbucher:innen für alle Trainings aus dem neuen Seminarprogramm, die 2023 starten, einen 7-Prozent-Bonus – exklusive akademisches Programm. Details zur Aktion finden Schnellentschlossene unter www.hernstein.at.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Dr. Brigitte Wimmer

T 01 514 50-1822

E brigitte.wimmer @ wkw.at

W http://wko.at/wien