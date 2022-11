Bundesminister Kocher ehrt herausragende Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft

Großes Silbernes Ehrenzeichen für Geschäftsführerin Heidegunde Senger-Weiss und Frutura Geschäftsführer Manfred Hohensinner

Wien (OTS/BMAW) - Bundesminister Martin Kocher überreichte gestern im Rahmen eines Festaktes im Arbeits- und Wirtschaftsministerium Ehrenzeichen und Dekrete an herausragende Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. Mit der Übergabe der Auszeichnungen erfahren die Verdienste und Leistungen der Geehrten eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich.

„Ich freue mich, diese Auszeichnungen für exzellente wirtschaftliche Leistungen überreichen zu dürfen, denn damit setzen wir ein aktives und deutliches Zeichen der Wertschätzung“, gratulierte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher den geehrten Persönlichkeiten zu ihren Ehrenzeichen und dankte für ihren Beitrag zur Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandorts.

Die ausgezeichneten Persönlichkeiten

Großes Silbernes Ehrenzeichen

Dkfm. Heidegunde SENGER-WEISS, Geschäftsführende Gesellschafterin der Senger-Weiss GmbH in Bregenz

Manfred HOHENSINNER, Geschäftsführer und Gesellschafter der Unternehmensgruppe Frutura in Kaindorf und Stubenberg am See

Großes Ehrenzeichen

Kommerzialrätin Dozentin DI Dr. DDr. med.h.c. Ingeborg HOCHMAIR, Geschäftsführende Gesellschafterin der MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH in Innsbruck

Ing. Mag. Wilhelm GROSSEIBL, Vorstand der Schrack Technik Holding GmbH sowie Geschäftsführender Gesellschafter der Schrack Technik GmbH und der Schrack Technik International GmbH in Wien

Kommerzialrat für die Statistik Oliver W. BRAUN, Geschäftsführer der Austria Hotels Betriebs-GmbH, ehem. Geschäftsführender Ges. der Gerstner Catering Betriebs GmbH in Wien

Goldenes Ehrenzeichen

Kommerzialrat Hans Joachim PINTER, ehemaliger Vorsitzender der Fachvertretung Burgenland der Kunsthandwerke sowie ehemaliger Innungsmeister der korrespondierenden Bundesinnung,

unbeschränkt haftender Gesellschafter der Goldschmiede und Uhren Pinter OG in Neusiedl am See

Goldenes Verdienstzeichen

Mag. Dr. Eva PRIESCHL-GRASSAUER, Mitglied des Vorstandes der Marinomed Biotech AG in Korneuburg

Kommerzialrat

Dr. Heinrich SCHALLER, Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG in Linz

Mag. Karlheinz WEX, Sprecher des Vorstandes der Plansee Holding AG in Reutte und Obmann-Stellvertreter der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Tirol

Baurat h.c.

FH-Hon. Prof. Hofrat DI Dr. techn. Walter POTUCEK, Lehrbeauftragter am Department „Bauen und Gestalten“ für das Fach Eisenbahnbau an den Fachhochschulen Campus Wien und Joanneum Graz

Bilder von dieser Veranstaltung finden Sie auf

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/h5f7Rd95m5

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at