SPÖ-Silvan: Verschlingt alte, leerstehende AUVA-Hauptstelle Unsummen?

Aufgrund komplizierter Bauweise soll leerstehendes Gebäude um viel Geld weiterhin im Sommer gekühlt und im Winter geheizt werden müssen

Wien (OTS/SK) - Unwirtschaftlich und veraltet, energietechnisch nicht auf dem neuesten Stand, ein Brandschutz, der nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist und in welchen Millionen investiert werden hätten müssen – aus diesen Gründen suchte die AUVA vor rund zwei Jahren ein neues Gebäude für die Mitarbeiter*innen, die in der ehemaligen Hauptstelle der AUVA in der Adalbert-Stifter-Straße Nr. 65-67 untergebracht waren. „Mit den Twin Towers am Wienerberg wurde schlussendlich auch ein neues Gebäude gefunden, doch das Gebäude in der Adalbert-Stifter-Straße steht seitdem leer und soll internen Informationen zur Folge auch noch Unsummen an Kosten verschlingen“, erklärte SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Aufgrund der komplizierten Beschaffenheit des Hauses – das Bürogebäude ist eine Art Brückenkonstruktion, in diese sind als Verbindungselement mittels Stahlhängesäulen drei- beziehungsweise zwölfgeschoßige Bürokomplexe aufgehängt - dürfte sich nicht nur der Verkauf der Liegenschaft als schwierig erweisen, sondern sie dürfte auch weiterhin – nicht zuletzt aufgrund des enormen Energiepreisanstiegs - massive Kosten verursachen. Denn die Stahlhängesäulen, in denen das Bürogebäude eingehängt ist, müssen - obwohl das Gebäude leer steht - im Sommer gekühlt und im Winter beheizt werden, damit sich diese nicht verformen und die ordentliche Statik des Gebäudes weiterhin gegeben ist.

Mittels parlamentarischer Anfrage an Gesundheitsminister Rauch will Silvan, der auch Mitglied im Gesundheitsausschuss des Nationalrates ist, nun in Erfahrung bringen, wie hoch diese Kosten sind, die sich Monat für Monat für alle Versicherten zu Buche schlagen. „Denn wenn das Gebäude nicht verkauft werden kann und auch keine Nachnutzung in Sicht ist, wäre es möglicherweise wirtschaftlicher gewesen, wenn die AUVA das Gebäude weiterhin selbst nutzt“, so Silvan. (Schluss) pp/bj

