„Die Comedy Challenge“ geht in die zweite Runde – am 4. November in ORF 1

Lustig, bunt und abwechslungsreich: die Challenges in der zweiten Show

Wien (OTS) - Humoristischer Esprit, volle Motivation und die besten Pointen! Nachdem „Die Comedy Challenge“ zum Auftakt am vergangenen Freitag mit je 16 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12–49 und 12–29 Jahre beim jungen Publikum im Hauptabend die meistgesehene TV-Sendung war, geht es am Freitag, dem 4. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in die zweite Runde. Die acht Comedy-Talente Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia beweisen sich in neuen Challenges, um das Publikum und die Jury von sich zu überzeugen: Sie synchronisieren eine Filmszene, die rückwärts abgespielt wird, beschreiben „Die schlimmsten Selbsthilfekurse“, verraten ihre Gedanken zum Thema „Polizeinachwuchs“ und geben sich bei unwissender Kundschaft als Frisör/in aus. Und auch die vier Mentor/innen sind wieder gefordert:

Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek müssen in „Mentor ärgere dich nicht“ Filmtitel erkennen, die ihnen ihre Schützlinge vorspielen. Am Schluss wird es auch wieder spannend: Wer wird dieses Mal den Tagessieg einfahren?

Neue Challenges, neues Glück!

Die acht Comedy-Talente beweisen sich in vielen neuen Challenges – da bleibt kaum Zeit zum Durchatmen! In der „Match me if you can”-Challenge werben sie in unterschiedlichen Rollen um Liebespartner/innen. In „Gehört Verkehrt“ synchronisieren die Kandidatinnen und Kandidaten eine TV-Szene, die rückwärts abgespielt wird. In „Ich hör nix“ spielen zwei Personen eine Szene. Zwei andere beobachten sie, tragen dabei allerdings Kopfhörer und können nichts hören. Trotzdem müssen sie anschließend versuchen, die Szene möglichst authentisch nachzuspielen – ein schier unmögliches, aber sehr unterhaltsames Unterfangen! In „Sport LIVE“ stellen zwei Comedians eine banale tägliche Aktivität in Zeitlupe nach. Zwei andere kommentieren – und zwar so, als wäre es ein Sportevent. In Folge zwei der „Überraschungs-Challenge“ wurden die Comedians schon im Vorfeld der Sendung in einen Frisörsalon geschickt. Dort mussten sie die unwissenden Kundinnen und Kunden glauben machen, sie hätten nie etwas anderes getan. In „Ferngesteuert“ haben sie als Rezeptionisten in einem Hotel die Stimme von Mentor Manuel Rubey im Ohr und sind seinen Anweisungen ausgeliefert. Außerdem heißt es wieder „echt fett, echt neu“: Im Revival des Kultklassikers überraschen die Comedians Menschen auf der Straße mit skurrilen Situationen.

Schritt für Schritt zum „Comedy Champ 2022“

Welcher Mentor hat seine Schützlinge am besten auf die Challenges vorbereitet? Kann Angelika Niedetzky mit Isabell Pannagl oder – ein zweites Mal nach dem Sieg in Woche eins – mit Manuel Thalhammer den Tagessieg verbuchen? Schafft es Robert Palfrader als Mentor für Christina Kiesler und Patrick Weber alias Grazia Patricia? Hat Manuel Rubey mit Michael Bauer oder Sandro Swoboda die Nase vorn? Oder kann Andreas Vitásek mit seinen Schützlingen Florian Kaufmann bzw. Susanne Rietz die meisten Punkte sammeln? Am Ende der Sendung bewerten Jury und Studiopublikum unabhängig voneinander die Performances der Comedians und vergeben ihre Punkte. Wen wird Moderatorin Gabi Hiller als Tagessieger der zweiten Sendung auf die Bühne holen? Und: Wer sammelt in den vier Sendungen insgesamt die meisten Punkte und wird „Comedy Champ 2022“ – und gewinnt somit eine eigene ORF-Show?

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ online und on-Demand

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten aus der jeweiligen Sendung abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird jeweils am darauffolgenden Freitag veröffentlicht. „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem können alle Folgen jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

