Erfolgreiche ORF-2-Premiere für „Die Toten vom Bodensee“ mit bis zu 804.000 Zuseherinnen und Zusehern

„Unter Wölfen“ auf Platz drei seit Start der ORF/ZDF-Krimireihe

Wien (OTS) - Mit bis zu 804.000 Zuseherinnen und Zusehern ermittelten Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin gestern, am Dienstag, dem 1. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 um „Die Toten vom Bodensee“. „Unter Wölfen“, der 15. Fall der ORF/ZDF-Krimireihe, belegt mit (noch ungewichtet) durchschnittlich 787.000 Platz drei seit Start der Reihe (2014). Der Marktanteil erreichte 26 Prozent. Für ORF-Krimi-Nachschub ist auch schon gesorgt: Der 16. („Nemesis“) und 17. („Nachtalb“) Fall sind bereits im Kasten und voraussichtlich 2023 in ORF 2 zu sehen. „Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion von Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit Graf Filmproduktion, ZDF und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) abrufbar. Diese und viele weitere Folgen der beliebten Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ können auf Flimmit (https://flimmit.at) gestreamt werden.

