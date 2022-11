Sandra Bijelic neue Head of Corporate Communications bei Kapsch TrafficCom

37-jährige Wienerin verantwortet externe und interne Kommunikation

Wien (OTS) - Mit 24. Oktober 2022 hat Sandra Bijelic (37) die Leitung der Corporate Communications bei Kapsch TrafficCom übernommen und verantwortet in dieser Rolle die externe und interne Kommunikation für das international tätige Technologieunternehmen. Bijelic wird mit ihrem Team die Rolle der Kapsch TrafficCom als weltweit anerkannten Anbieter von Lösungen für nachhaltige Mobilität in den Vordergrund stellen und mit ihrer langjährigen, internationalen Erfahrung in PR und Kommunikation, die globale Positionierung der Marke vorantreiben. Sandra Bijelic war zuletzt Pressesprecherin der Industriellenvereinigung, davor leitete die Kommunikationsexpertin die Lufthansa-Group-weite Produktkommunikation für die Marken Austrian Airlines, SWISS und Lufthansa.

Die gebürtige Wienerin hat Journalismus & Medienkommunikation in München studiert und ihre Karriere im Styria Multi Media Verlagshaus gestartet. Von 2009 bis 2012 hat Bijelic die Pressebetreuung der Premium-Marke „Nike Sportswear“ übernommen. Danach war die 37-Jährige sechs Jahre als Pressesprecherin bei Austrian Airlines tätig. In dieser Funktion hat sie auch zahlreiche Produkt- und Vertriebsthemen, wie etwa die Erneuerung der Tarifstruktur im europäischen und internationalen Streckennetz, kommunikativ geleitet. Außerdem weist Bijelic umfassende Erfahrung in internationaler Krisenkommunikation und digitalen Medien auf.

Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

T: +43 50 811 1720

sandra.bijelic @ kapsch.net