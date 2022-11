AMS Wien: Um fast ein Drittel weniger Langzeitbeschäftigungslose als vor einem Jahr

Geopolitische Herausforderungen zeigen sich noch nicht am Wiener Arbeitsmarkt - Starker Rückgang auch bei älteren Arbeitslosen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Oktober 2022 im Jahresvergleich um 8,1 Prozent auf 99.952 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 4,2 Prozent auf 33.309 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 5,3 Prozent (7.452 Betroffene) kleiner geworden.

Die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 11,2 Prozent geringer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 2,6 % angestiegen.

„Damit ist die Zahl der Arbeitslosen auch im Oktober unter 100.000 geblieben, obwohl die Arbeitslosigkeit im Herbst saisonbedingt steigt“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Wir stellen fest, dass sich die geopolitischen Herausforderungen am Wiener Arbeitsmarkt derzeit noch nicht bemerkbar machen.“

Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen ist im Jahresvergleich um 29,4 Prozent auf 40.365 zurückgegangen. Draxl: „Menschen, die lange weg waren vom Arbeitsmarkt, wieder zu integrieren, ist eine der schwierigsten Aufgaben. In Jahresfrist fast 17.000 Langzeitbeschäftigungslose weniger bedeutet: Für diese Menschen war und ist die gute Arbeitsmarktlage eine Chance, wieder am Erwerbsleben teilzunehmen.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im Oktober im Bau um 3,3 Prozent gesunken, in der Warenproduktion um 8,9 Prozent, im Einzelhandel um 11,3 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 7,1 Prozent.

