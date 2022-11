jö Bonus Club: Alle Transaktionen wieder möglich

Wien (OTS) - Nachdem Mitglieder des jö Bonus Club vor einigen Tagen Opfer von Cyberkriminellen waren, sind ab sofort alle Transaktionen wieder möglich. Wie bekannt, haben Cyberbetrüger versucht, sich mit Mailadressen und Passwörtern, die sie aus anderen Quellen gestohlen hatten, in Kundenkonten von Mitgliedern des jö Bonus Club einzuloggen. Aus Sicherheitsgründen hat der jö Bonus Club daher Passwörter zurückgesetzt. Die betroffenen Mitglieder werden beim Login zur Eingabe eines neuen Passwortes aufgefordert.

Zusätzlich werden alle jö Kund:innen nochmals eindringlich darauf hingewiesen, für ihr jö Konto ein neues, noch nirgendwo verwendetes Passwort einzugeben und generell kein Passwort auf mehreren Online-Plattformen zu verwenden.

Wie bekannt, haben die Cyberbetrüger versucht, sich mit 2,3 Millionen Mailadressen und Passwörtern, die sie aus anderen Quellen gestohlen hatten, in Kundenkonten des jö Bonus Club einzuloggen. Sie waren, wie nun ziemlich sicher feststeht, in 18.000 Fällen erfolgreich (von 4,3 Millionen jö Kund:innen). In diesen Fällen hatten die jö Kund:innen eine Kombination aus Mailadresse und Passwort für ihr jö Konto verwendet, das sie auch auf anderen Online-Plattformen genutzt haben. Entdeckt hat den Cyberangriff im Übrigen der jö Bonus Club selbst. Im Rahmen des ständigen Monitorings hatten die IT-Expert:innen des jö Bonus Club ungewöhnliche Anmeldeversuche registriert und umgehend Gegenmaßnahmen getroffen.

In 75 Fällen haben die Cyberkriminellen mit gestohlenen „Ös“ Einkäufe bei jö Partnerunternehmen getätigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 4.000 Euro. Der jö Bonus Club wird seinen Kund:innen aus Kulanzgründen diese entwendeten „Ös“ ersetzen.

Auf sensible Daten hatten die Cyberdiebe in keinem Fall Zugriff.

