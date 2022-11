Nachhaltig und langfristig mehr Umsätze generieren

easybooking und die Agentur fundus GmbH setzen sich gemeinsam für einen ökonomisch-nachhaltigen Tourismus ein.

Die Energie- und Wirtschaftskrise lässt alle Branchen verstärkt über ihre zukünftigen Arbeitsweisen nachdenken. Auch im Tourismus steht man hier vor großen ökonomischen Herausforderungen, vor allem bei kleinstrukturierten Unterkunftsbetrieben. Hendrik Maat, CEO von easybooking 1/2

Tourismus Upcycling dient als Gesamtlösung für nachhaltige Unterkünfte. Durch innovative und kostengünstige Methoden werden Betriebe baulich auf einen zeitgemäßen Standard gebracht, wodurch das Angebot einen einzigartigen Charakter bekommt. Manuel Lampe, GF und Inhaber der Agentur fundus GmbH 2/2

Innsbruck (OTS) - Im Herbst 2022 starteten das österreichische Software-Unternehmen easybooking und die Innsbrucker Marketingprofis von der Agentur fundus GmbH eine gemeinsame Offensive sowie Workshop-Reihe für kleine und mittelgroße Vermieterbetriebe zum Thema Nachhaltigkeit, Tourismus-Upcycling sowie Wirtschaftlichkeit im Einklang mit Umweltschutz. Hendrik Maat, CEO von easybooking erläutert: „ Die Energie- und Wirtschaftskrise lässt alle Branchen verstärkt über ihre zukünftigen Arbeitsweisen nachdenken. Auch im Tourismus steht man hier vor großen ökonomischen Herausforderungen, vor allem bei kleinstrukturierten Unterkunftsbetrieben. “ Mit JULIA stellt easybooking bereits über 6.000 Betrieben ein vollautomatisiertes Tool zur Verfügung, welches Aufgaben wie Gästekommunikation, Management von Zimmerkapazitäten und die Anbindung an relevante Buchungsplattformen vollautomatisiert abwickelt. Damit ermöglicht JULIA Gastgebern eine besonders effiziente Nutzung ihrer Hauptressource: der Arbeitszeit. Mit dem Fokus auf die Generierung von Buchungen über die eigene Website, bietet easybooking Vermietern die Chance der langfristigen Steigerung der Zimmerpreise durch den Entfall von teuren Buchungsplattformen. Ein besonderes Anliegen ist für easybooking die Unterstützung regionaler Strukturen mit dem Community-Anfragepool. "Gäste können mit dem Community-Anfragepool ihre Anfrage an andere Betriebe in der jeweiligen Urlaubsregion weiterleiten. Sind bei der gewünschten Unterkunft keine Zimmer verfügbar, erhalten die KundInnen passende Angebote von anderen VermieterInnen aus der Region", so Hendrik Maat, CEO von easybooking.

Nachhaltig und gleichzeitig ökonomisch wirtschaften: Workshops von easybooking und fundus

Bislang gibt es viele Konzepte, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Unternehmen etwas für den Umweltschutz leisten und gleichzeitig ihre Wirtschaftlichkeit stärken können. Doch wie können speziell GastgeberInnen Ökonomie und Nachhaltigkeit in Einklang bringen? Dieser Frage gehen easybooking und fundus bei ihrem Workshop auf den Grund und geben den VermieterInnen praktische Tipps und Informationen, die schnell und einfach umzusetzen sind. Manuel Lampe, GF und Inhaber von fundus erklärt, wie wichtig ein zukünftiges Gesamtkonzept ist: „ Tourismus Upcycling dient als Gesamtlösung für nachhaltige Unterkünfte. Durch innovative und kostengünstige Methoden werden Betriebe baulich auf einen zeitgemäßen Standard gebracht, wodurch das Angebot einen einzigartigen Charakter bekommt. “ Parallel dazu erfolgt eine Neuausrichtung der Betriebe und die Entwicklung einer Vertriebs- und Marketingstrategie mit passenden Online Lösungen wie von easybooking.

Rückfragen & Kontakt:

easybooking - zadego GmbH, Desiree Schier, B.A.

Anton-Melzer-Straße 10, 6020 Innsbruck

Tel.: +43-5-0908-336

marketing @ easybooking.eu, www.easybooking.eu



Agentur fundus GmbH, GF Manuel Lampe, B.A.

Wilhelm-Greil-Straße 1, 6020 Innsbruck

Tel: +43-512-312316

m.lampe @ agentur-fundus.at, www.agentur-fundus.at