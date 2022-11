FW Langthaler/Sommer: Kreditvergaberichtlinien müssen gelockert werden!

Seit August sind die Vergaberichtlinien für Kredite durch die Finanzmarktaufsicht massiv verschärft worden. Die Folge ist ein massiver Einbruch in der Kreditvergabe.

Wien (OTS) - Das bedroht die Bauunternehmen in Österreich. Die Freiheitliche Wirtschaft fordert ein Aussetzen der FMA Verordnung.



Seit August müssen Österreicher, die sich eine Immobilie kaufen möchten, zwei Kriterien unbedingt erfüllen: mindestens 20 % des Kaufpreises an Eigenmittel einbringen und die Kreditrate darf nicht mehr als 40 % des Nettoeinkommens ausmachen. Durch diese Verschärfungen sind die Kreditvergaben massiv zurückgegangen, womit für viele der Traum der eigenen vier Wände unmöglich wird.

„Einerseits ist das für die Menschen, die von einem eigenen Heim träumen, dramatisch, andererseits bedroht dieser Rückgang auch die heimische Bauwirtschaft. Wenn die gebauten und vorfinanzierten Immobilien nicht gekauft werden können, weil keine Kredite vergeben werden, droht den Bauunternehmen der finanzielle Kollaps“, warnt Michael Sommer, Landesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich.

Gerade in Zeiten der steigenden Zinsen und damit steigenden Kreditraten, ist eine starre Grenze mit 40 % fehl am Platz. Reinhard Langthaler, Obmann der FW-Niederösterreich, fordert eine Aussetzung der 40-%-Grenze: „Mit steigenden Zinsen werden die Kredite teurer und für immer mehr Menschen unmöglich zu bekommen. Die wieder einmal besonders streng ausgelegte EU-Empfehlung ist ein Angriff auf die österreichische Kreditwirtschaft und damit die Bauwirtschaft. Hier muss dringend gehandelt werden. Die 40-%-Grenze muss temporär ausgesetzt werden, damit Österreicher wieder Kredite erhalten und die Einnahmen der Bauunternehmen gesichert sind.“

Den Vorschlag der ÖVP-Niederösterreich, 5 % der Eigenmittel vom Land besichern zu lassen, sorgt bei Sommer und Langthaler nur für Kopfschütteln. „Offensichtlich ist der Landeshauptfrau Mikl-Leitner das wahre Problem nicht klar: die Grenze bei der Kreditrate. Eine Haftung vom Land löst kein einziges Problem. Diese Showpolitik ohne sinnvolle Handlung schädigt unser Niederösterreich nur weiter massiv“, kritisieren Langthaler und Sommer den Vorschlag der Landeshauptfrau und fordern die rasche Aussetzung der FMA-Richtlinie.

