VMF Immobilien: Erfolgreiche Wohnungsübergaben in der Pachmüllergasse 19 in Wien Meidling

Nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit übergibt Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien, 17 Wohnungen in der Pachmüllergasse 19 in 1120 Wien an die Bewohner.

Wien (OTS) - Die Adresse Pachmüllergasse 19 in Wien Meidling befindet sich in nächster Nähe zur Philadelphiabrücke und der Meidlinger Hauptstraße. Das sechsstöckige Gebäude mit 17 Wohneinheiten und einem Keller sowie acht Pkw-Abstellplätzen in einer der aufstrebenden Gegenden Wiens, erfreute sich großer Beliebtheit bei den Kunden. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Alle Wohnungen waren sehr schnell verkauft, denn das Projekt überzeugt nicht nur mit einer guten Lage sowie einer soliden Bauweise, sondern auch mit einem Vergleichsweise günstigen Kaufpreis. Bei diesem Ziel wurden wir unserem selbstdefinierten Auftrag gerecht, leistbaren Wohnraum auf hohem Niveau zu schaffen.“

Barrierefrei vom Keller bis ins Dachgeschoß

Die ostseitig gelegenen Wohnungen verfügen über einen direkt zugänglichen Balkon, die westseitig gelegenen Wohnungen über einen Erker und die Wohnung im Erdgeschoß über einen Eigengarten. Sämtliche Geschoße des Wohnhauses sind mit einem zentralen Stiegenhaus und einem Lift erschlossen und somit barrierefrei erreichbar. Im Erdgeschoß befinden sich neben einer Wohnung mit Eigengarten auch der Fahrrad- und Kinderwagenabstellplatz sowie der Müllraum und der Raum für die Druckbelüftungsanlage. Lukaseder: „Das Gebäude ist in Niedrigenergiebauweise ausgeführt, die Versorgung mit Wärme und Warmwasser aller Wohnungen erfolgt über Fernwärme.

Beste Lage in einem aufstrebenden Bezirk

Das Wohnhaus liegt in einer ruhigen Gasse und nur rund 400 Meter vom Meidlinger Bahnhof entfernt, von wo es mit der S-Bahn und U-Bahn direkt in die Stadt geht. Am Meidlinger Bahnhof halten auch Straßenbahnen, Busse, die Badener Bahn und Fernverkehrszüge aus und in Richtung Hauptbahnhof. Ebenfalls nur wenige Gehminuten entfernt ist die Meidlinger Hauptstraße mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Auch wichtige Infrastruktur wie Ärzte, Apotheken, Kindergärten und Schulen befinden sich in der nahen Umgebung. Ebenfalls schnell erreichbar ist das nahegelegene Schloss Schönbrunn, das mit seiner weitläufigen Parkanlage ein idealer Ort für Spaziergänge ist.

