Foamplant bringt weltweit ersten nachhaltigen Schaumstoff auf den Markt

Groningen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Markteinführung des offenzelligen Bio-Polyester-Schaumstoffs Moorefoam® erfolgt auf der Foam Expo Europe, 8. bis 10. November 2022

Foamplant bringt auf der Foam Expo Europe (8. bis 10. November in Stuttgart) mit Moorefoam® den weltweit ersten und einzigen vollständig kreislauffähigen, nachhaltigen offenzelligen Schaumstoff auf den Markt. Die patentierte Moorefoam®-Technologie ermöglicht eine Kreislaufproduktion in den Sektoren Betten, Möbel, Automotive und Luftfahrt. Moorefoam® kann jetzt bestellt werden und die ersten Lieferungen erfolgen Mitte April 2023.

Fast 50 % der weltweiten Plastikabfälle sind Schaumstoff. Jedes Jahr werden Millionen von Kubikmetern an Schaumstoff aus Matratzen und Sitzen verbrannt oder auf Deponien abgeladen, was ein nicht nachhaltiges Maß an Verschmutzung und Verschwendung von Rohmaterialien verursacht. Auf der Foam Expo Europe 2022 bringt das niederländische Scale-up-Unternehmen Foamplant sein Produkt Moorefoam® auf den Markt, die nachhaltige Schaumstoffalternative, die die Branche dringend braucht.

Moorefoam® ist der weltweit erste vollständig kreislauffähige offenzellige Schaumstoff, mit dem Hersteller von Betten, Möbeln, Automobilen und Flugzeugen ihre Produkte nachhaltig gestalten können. Durch die wiederholte Wiederverwendung von Moorefoam® können Hersteller eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 90 % erreichen, den CO2-Fußabdruck ihres Betriebs erheblich reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Moorefoam® besteht aus Bio-Polyester und ist von Natur aus brandhemmend und es sind keine schädlichen Zusatzstoffe erforderlich, was für Matratzen und Flugzeugsitze von entscheidender Bedeutung ist. Moorefoam® kann ohne Downcycling wiederverwendet werden und ist effizient mechanisch wiederverwertbar.

„Mit genügend Anstrengung, Beharrlichkeit und Kreativität kann jedes Material nachhaltig produziert werden" – Martin Tietema, Gründer und CEO von Foamplant

Die internationale Nachfrage der Industrie nach Moorefoam® war schnell und wurde begeistert aufgenommen, angeführt von

Matratzen- und Möbelherstellern in Europa. Internationale Automobilhersteller und Luftfahrtzulieferer zeigen Interesse.

Foamplant wurde 2017 von CEO Martin Tietema gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige, vollständig kreislauffähige Produktionszyklen zu ermöglichen und Schaumstoffabfälle zu eliminieren, um eine klimabewusste Welt zu schaffen. Das niederländische Scale-up-Unternehmen war ein Finalist in der Kategorie „Deloitte Technology Fast 50 Rising Star/Most disruptive technology" im Jahr 2021. Foamplant erwartet nun eine Serie-A-Finanzierung.

Die Welt braucht Moorfoam®. Neuer Schaumstoff für eine neue Zukunft.

Moorefoam® kann jetzt bestellt werden und die ersten Lieferungen erfolgen Mitte April 2023.

