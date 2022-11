Neuwahlen sind ok, am besten auf Basis der ECHTEN-Demokratie.

Gablitz (OTS) - SPÖ, FPÖ, NEOS wollen eine vorzeitige Neuwahl des österreichischen Nationalrates, aber leider keine ECHTE-Demokratie. Beispielsweise will keine Parlamentspartei ein faires Wahlrecht, wo die unfaire 4%-Sperrklausel bei der Mandatsvergabe abgeschafft wird.

Für die ÖVP gilt die Unschuldsvermutung und die Grüne-Partei zementiert sich in ihrem Regierungskartell mit der ÖVP ein.

"Wahlen alleine machen noch keine Demokratie":



Zitat: Barack Obama im Jahr 2009 bei seiner Ansprache in Ägypten:

"Wenn man Wahlen allein als Mittel zur Herrschaftsübertragung betrachte, ..., und die Regierung dann, einmal an der Macht, tun und lassen könne was sie wolle, würde man den Kern der Demokratie verfehlen. ... Es täte uns gut, uns ab und zu daran zu erinnern, dass Wahlen zwar wichtig, aber allein nicht ausreichend sind. ..."

Qu.: www.demokratiegeschichten.de

Es braucht finanziell unabhängige Medien, die nur solcher Art objektiv berichten könnten. Die Demokratie steht und fällt mit der Qualität der Informationen für das Volk.



siehe => http://www.echte-demokratie.at/merkmale.html



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Robert Marschall, info @ echte-demokratie.at