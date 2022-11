SPÖ Wien trauert um Gemeinderat a.D. Karl Svoboda

Große Betroffenheit über den Tod des ehemaligen Bezirks- und Gemeindepolitikers

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Sozialdemokratie trauert um den ehemaligen Gemeinderat und Vorsitzenden des SPÖ-Gemeinderatsklubs Karl Svoboda, der gestern kurz vor seinem 93. Geburtstag verstorben ist. „Karl Svoboda war ein Kämpfer für Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit – Solidarität, Zusammenhalt und Miteinander prägten sein politisches Wirken“, würdigt SPÖ-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig den Verstorbenen. „Das Wohl der Schwächsten in unserer Gesellschaft lag ihm dabei besonders am Herzen. Als verbindende Kraft lenkte Karl Svoboda außerdem viele Jahre die Geschicke des SPÖ-Gemeinderatsklubs. Er wird unserer Bewegung sehr fehlen.“

Tief betroffen über den Tod von Karl Svoboda zeigt sich auch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Karl Svoboda war ein leidenschaftlicher Favoritner, der stets den Mensch in den Mittelpunkt seines Tuns stellte. Ohne sein großes Engagement wäre Favoriten in der Stadtentwicklung weit weniger fortgeschritten als es heute ist. Bis zuletzt setzte er sich dafür ein, die Lebensqualität der Menschen, vor allem die der älteren Generation, noch weiter zu verbessern“, so Kathrin Gaál. „Durch vorausschauendes Denken hat Karl Svoboda viele zukunftsweisende Projekte in unserer Stadt mitgeprägt“, ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA. „Sozialpolitik und Stadtplanung waren für ihn eng miteinander verknüpft. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Karl Svoboda war von 1978 bis 1979 Bezirksrat in Wien Favoriten und von 1979 bis 1996 Mitglied des Wiener Landtages und Gemeinderates. Von 1988 bis 1996 war er zudem Vorsitzender des SPÖ-Gemeinderatsklubs. (Schluss) cs



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien