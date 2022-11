Wiener MehrWeg-Messe 2022 digital

"Verpackung neu gedacht"

Wien (OTS) - Die zweite Auflage der Wiener MehrWeg-Messe für Nachhaltigkeit geht am Freitag, 25.11.2022 von 19 bis 21.30 h und Samstag, 26.11.2022 von 9 bis 22 h über die Bühne.

Die Eröffnungsdiskussion am 25.11.2022, 19.30 h wird über ZOOM aus dem Wiener Infineon Hub (1040, Paniglgasse 1-3) übertragen. FH Prof.in Dr.in Victoria Krauter (FH Campus Wien), Reinhard Hubmann (Supply Chain Manager, Siemens Österreich AG), Daniela Hinteregger (Zero Waste Austria) und Dr. Harald Gründl (Institute of Design Research Vienna) diskutieren verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit und innovativen Verpackungslösungen.

Das detaillierte Messeprogramm wird laufend ergänzt und ist auf https://www.mehrwegmesse.at abrufbar. Eintritt frei (Spenden erbeten).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Schaden

Tel. 0681 103 40 776



c/o Introvis Verein zur Förderung von Wissenschaft und Kultur

Vereinsregister Wien, ZVR 1091785280

Haymogasse 66

A-1230 Wien

E-Mail: peter.schaden @ introvis.com

Web: www.introvis.com