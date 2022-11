„Tage, die es nicht gab“ mit insgesamt 1,7 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Und: Start für ORF-1-Serien-Highlight „Totenfrau“ am 7. November

Wien (OTS) - Insgesamt 1,74 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 23 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) erlebten von 10. bis 31. Oktober 2022 – jeweils am ORF-1-Serienmontag um 20.15 und 21.10 Uhr – gemeinsam mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl „Tage, die es nicht gab“.

Besonders bemerkenswert: Mit einer Nachnutzung von aktuell bis zu 111.000 (Folge 1) und je rund 90.000 in den Folgen 2 und 3 entwickelte sich auch diese ORF-1-Serie wieder zum bemerkenswerten Seven-Day-Catch-up-Publikumshit (Die Folgen fünf bis acht sind noch nicht endgültig gewichtet).

Vorbehaltlich dieser Nachnutzungs-Zahlen (die erst am 8. November feststehen werden) erreichte das das geheimnisvolle österreichisch-deutsche Quartett in den acht Episoden im Schnitt 502.000 Reichweite bei einem Markanteil von 18 Prozent. Beliebt war das ORF-1-Serien-Highlight auch beim jungen Publikum mit durchschnittlichen Marktanteilen von 15 Prozent (12–49) und 16 Prozent (12–29).

Mit bis zu 645.000 und durchschnittlich 633.000 Zuschauer/innen sowie Marktanteilen von 21 bzw. 17 (12–49) und 20 (12–29) am stärksten genutzt wurde die zweite Folge (10. Oktober, 21.10 Uhr) des achtteiligen ORF-1-Serien-Events (Regie: Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger; Drehbücher: Mischa Zickler). Das gestrige Doppelpack-Finale verfolgten (noch ungewichtet) bis zu 420.000. Der Marktanteil lag bei der finalen Folge bei 17 Prozent bzw. 14 bzw. 19 Prozent bei den jungen Zuseherinnen und Zusehern.

„Tage, die es nicht gab“ ist eine Koproduktion von ORF und Degeto GmbH, hergestellt von MR-Film im Auftrag von ORF, MDR und ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend.

„Tage, die es nicht gab“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) werden die beiden Final-Folgen von „Tage, die es nicht gab“ österreichweit für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt. Alle Folgen des neuen Serienevents können auf Flimmit gestreamt werden (flimmit.at).

„Totenfrau“ ab 7. November in ORF 1

In den Startlöchern steht auch schon das nächste ORF-1-Serien-Highlight, wenn Bernhard Aichners Bestseller „Totenfrau“ zum sechsteiligen TV-Event wird: Bildgewaltig und topbesetzt präsentiert sich Nicolai Rohdes von ORF und Netflix koproduzierte Thriller-Serie mit Anna Maria Mühe in der Titelrolle am Montag, dem 7. November, am Donnerstag, dem 10. November, sowie am Montag, dem 14. November (jeweils um 20.15 und 21.05 Uhr).

Großes Interesse auch an „9 Plätze 9 Schätze: So schön ist Österreich“ und "G'sund in Österreich"

Die erstmalige Präsentation aller 27 Plätze, die sich 2022 zur Wahl für „9 Plätze 9 Schätze“ gestellt haben im ORF-2-Hauptabend, sahen gestern im Schnitt 515.000 bei 20 Prozent Marktanteil. Die Premiere von „G'sund in Österreich“ mit Christine Reiler danach erreichte um 21.05 Uhr bis zu 439.000 bei 16 Prozent Marktanteil.

