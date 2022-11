Neues europäische F&E-Zentrum von GAC zur Stärkung von Innovation und Erweiterung des Talentpools

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die GAC Group gab vor kurzem die Eröffnung des GAC Forschungs- und Entwicklungszentrums Europa (europäisches F&E-Zentrum) in Mailand, Italien, bekannt. Im Rahmen der fortlaufenden Mission von GAC, global tätig zu werden, markiert die Eröffnung des europäischen F&E-Zentrums einen weiteren Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens. Das Zentrum bündelt die weltweit führenden Branchenressourcen, einschließlich führender Lieferanten und F&E-Institutionen, und bildet ein Ökosystem globaler Exzellenz, das die Innovations- und Designfähigkeiten des Unternehmens insgesamt stärken wird.

Der Mailänder Standort wird eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des F&E-Programms des Unternehmens im Ausland spielen. Gemäß dem langfristigen strategischen Schritt von „Design zuerst, alles andere danach" plant das Team, die zukünftige Forschung zum Design von Konzeptautos und Vorproduktionsmodellen zu priorisieren und das Feld der neuen Technologien zu einem späteren Zeitpunkt zu erkunden.

Zhang Fan, Vice President des F&E-Zentrums von GAC, erklärte: „Design ist für die GAC Group einer der wichtigsten Werte und auf dem heutigen Markt ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Kunden. Wir haben die Stadt Mailand als unser erstes europäisches Designzentrum für ihre starke kulturelle und kreative Identität ausgewählt, die Ideen zu Bewegung und Innovation und das Vermächtnis von Stil und Design verbindet."

Stephane Janin, Director of GAC Advanced Design Europe, wird den Betrieb des neuen Mailänder Standorts beaufsichtigen. Janin ist als „Meister der Konzeptautos" in der Designbranche bekannt und war früher Abteilungsleiter für Konzeptautos bei Renault.

Janin wird ein Team von „Made in Europe"-Talenten leiten, dem sich Mitglieder der GAC-Designstudios in China und den USA anschließen werden. Gemeinsam werden sie eine aktive Rolle in der kreativen Gemeinschaft von Mailand spielen und den Austausch innovativer Ideen und Praktiken auf globaler Ebene fördern.

Mit der Unterstützung des neuen Teams kann GAC MOTOR die ausgereifte Kultur und die Talente Europas sowie die umfassende Erfahrung der Region in der Produktion, das F&E-Netzwerk und die fortschrittliche Designmentalität nutzen, um die Attraktivität und den wahrgenommenen Wert von GAC MOTOR-Fahrzeugen zu maximieren.

Der Autohersteller hat zwischen Januar und September 2022 insgesamt 23.544 Einheiten exportiert, ein Anstieg von 84 % im Vergleich zum Vorjahr. Seit dem Eintritt in internationale Märkte hat GAC MOTOR ein Netzwerk von Überseevertriebssystemen in mehr als 28 Ländern und Regionen aufgebaut.

Angesichts des vielversprechenden Exportpotenzials der Automobilindustrie bietet die Eröffnung des europäischen F&E-Zentrums von GAC eine seltene Gelegenheit, mit der Vielzahl von Ressourcen, die der Marke jetzt zur Verfügung stehen, einen tieferen Zugang zu Kunden im Ausland zu erhalten.

