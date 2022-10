VIER PFOTEN: Rekord-3D-Streetart-Aktion für den Klimaschutz in Wien

Mit einer einzigartigen Aktion macht VIER PFOTEN im Vorfeld der

UN-Klimakonferenz (COP27) auf den Einfluss des Tierschutzes auf den

Klimaschutz aufmerksam: Auf dem Maria-Theresien-Platz in Wien wird

am Mittwoch, 2. November 2022, das größte gemalte

3D-Klimaschutz-Kunstwerk der Welt auf einem 120 Quadratmeter großen

Transparent platziert. Der Künstler Gregor Wosik ermöglicht

Interessierten mit dem Werk, in die optische Illusion zweier

Szenarien einzutauchen: in eine utopische und eine dystopische Welt.

Das Bild war vergangenen Samstag in einer Live-Painting-Aktion in

Berlin entstanden (siehe Foto) und wird nun in Wien präsentiert.



VIER PFOTEN kooperiert damit erstmals mit dem weltbekannten Künstler

Gregor Wosik, um im Vorfeld der UN-Weltklimakonferenz, die von 6.

bis 18. November in Ägypten stattfinden wird, auf Tierleid und

Auswirkungen der Klimakrise durch industrielle Tierhaltung

aufmerksam zu machen.



VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Veronika Weissenboeck steht vor Ort

den Medien gerne für mehr Informationen zur Verfügung.



Datum: 2.11.2022, 14:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Schloss Schönbrunn vor dem Haupteingang (Wienflussbrücke)

1130 Wien



