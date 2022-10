VP-Hanger: „Schwarz auf weiß – Aussagen von Thomas Schmid widerlegt!“

Steuerprüfung beim Alois-Mock-Institut weder geplant noch durchgeführt – Intervention daher gar nicht möglich

Wien (OTS) - Völlig in Luft aufgelöst haben sich nun die Aussagen von Thomas Schmid betreffend angeblicher Steuerprüfungen beim Alois-Mock-Institut und der Alois-Mock-Stiftung. „Sowohl das zuständige Finanzamt als auch die Steuerberatungskanzleien bestätigen nun unisono, dass im besagten Zeitraum 2014 – 2019 weder eine Steuerprüfung durchgeführt wurde, noch eine geplant war. Eine Intervention kann es daher nicht gegeben haben. Die Behauptungen Schmids, wonach Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in irgendeiner Weise interveniert habe, sind damit schwarz auf weiß widerlegt“, so VP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger.

„Seit Wochen wird versucht, Wolfgang Sobotka zu diskreditieren. Thomas Schmids unbewiesene Aussagen gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dürfen nicht dazu führen, dass unschuldige Personen ungerechtfertigt vorverurteilt und ohne jeglichen Beweis öffentlich angegriffen werden“, kritisiert Hanger, der weiter sagt: „Die nun dem Untersuchungsausschuss übermittelten Dokumente belegen, dass Schmid ausschließlich darauf bedacht ist, den Kronzeugenstatus zu erhalten, um damit straffrei davon zu kommen.“

„Mittlerweile wissen wir, dass Thomas Schmids Aussagen zur Erwin-Pröll-Stiftung ebenfalls nicht der Wahrheit entsprechen. Das Finanzamt Österreich bestätigte dem U-Ausschuss, dass es keinerlei Interventionen gegeben hat. Bestätigt wird lediglich, dass eine Prüfung von 2017 – 2018 durchgeführt wurde“, so Hanger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at