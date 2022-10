Flimmit im November: „Comedy Challenge“, preisgekröntes Drama „Fuchs im Bau“ und Streaming-Neustarts wie „Alice Schwarzer“

Außerdem: exklusive Kollektionen zur „Werkschau“ der Filmakademie, zum 70. Geburtstag von Ulrich Seidl sowie zur Fußball-WM in Katar

Wien (OTS) - Besonders vielfältig präsentiert sich im November das „Flimmit“-Programmangebot: Neben den Streaming-Neustarts von „Alice Schwarzer“ (ab 1. November), der 14. Staffel von „Der Bergdoktor“ (ab 10. November) und allen 14 Teilen der Romantik-Filmreihe „Lilly Schönauer“ (ab 10. November.) starten sowohl die „Passau-Krimis“ mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski als Ermittlerduo (ab 17.November) als auch die Dokumentarfilme „Who’s afraid of Alice Miller?“ und „Room without a view“ (ab 17. November). Ein fulminantes Monatsende verspricht der exklusive Streaming-Start des vielfach preisgekrönten Dramas „Fuchs im Bau“ von Regisseur Arman T. Riahi (ab 26. November).

Streaming-Neustarts:

Das kann ja heiter werden … Start der neuen Talenteshow „Comedy Challenge“

Acht Comedy-Talente, beinharte Challenges und eine Jury, die keinen Spaß versteht – die neue ORF-1-Talenteshow „Comedy Challenge – das kann ja heiter werden“ verspricht einen amüsanten Start in den November. Gemeinsam mit der Jury – bestehend aus Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek – entscheidet das Publikum, wer mit seiner Schlagfertigkeit überzeugt und das Zeug zum neuen Spaßvogel des Landes hat. Ab 29. Oktober ist auf Flimmit jede Woche eine neue Folge zum Streamen verfügbar.

„Fuchs im Bau“ – Drama von Arman T. Riahi

Am 26. November startet auf Flimmit das mehrfach preisgekrönte, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi, das von drei Menschen erzählt, die in der Gefängnisschule einer Vollzugsanstalt aufeinandertreffen und deren Leben sich danach für immer verändern wird. Maria Hofstätter, Aleksandar Petrović und Newcomerin Luna Jordan brillieren in den Hauptrollen, Andreas Lust, Sibel Kekilli, Karl Fischer u. v. m. runden den grandiosen Cast ab.

Vielseitige Doku-Neustarts mit Frauen im Fokus – Von Alice Schwarzer bis Alice Miller:

Regisseurin Sabine Derflinger hat bereits mit „Die Dohnal – Frauenministerin / Feministin / Visionärin“ ein starkes Frauenporträt gedreht, nun gelang ihr erneut ein vielschichtiges Porträt über eine Ikone der Frauenbewegung: Alice Schwarzer. Der – ebenfalls vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte – Dokumentarfilm (ab 1. November) ist die Biografie einer streitbaren Journalistin und eine Reise durch die Geschichte des Feminismus.

In der Doku „Who’s afraid of Alice Miller“ (ab 17. November) kämpft der Schweizer Regisseur Daniel Howald anhand der Biografie der weltberühmten Psychoanalytikerin Alice Miller gegen das Vergessen des Holocausts. Im Zuge dessen verfilmt er die Reise ihres Sohnes, der endlich den Widerspruch zwischen der engagierten Kinderrechtlerin und seiner zerstörerischen Mutter zu verstehen versucht.

Roser Corellas Dokumentarfilm „Room without a view“ – ebenfalls ab 17. November verfügbar – rundet den spannenden Doku-Schwerpunkt ab. Der Film deckt moderne Sklaverei auf und zeigt Widerstandsstrategien von Frauen in einem patriarchalisch-kapitalistischen System auf.

Programmhighlights aus dem Nachbarland

Auch ein neues „Tatort“-Paket darf diesen Monat nicht fehlen. Ab 3. November ermittelt das Münsteraner Dream-Team Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in sieben Fällen, die nicht nur für Spannung, sondern vor allem gute Unterhaltung sorgen.

Noch mehr Unterhaltung versprechen ab 3. November die satirische Komödie „Schtonk!“ mit Uwe Ochsenknecht, Götz George, Christiane Hörbiger und Veronica Ferres sowie beide Teile von „Go Trabi Go“ über ein amüsantes Reiseabenteuer nach dem Fall der Berliner Mauer.

Am 17. November starten auf Flimmit außerdem die ersten beiden Teile der „Ein Krimi aus Passau“-Reihe „Freund oder Feind“ und „Die Donau ist tief“. In den Hauptrollen brillieren Marie Leuenberger als Ex-Polizistin mit neuer Identität und Michael Ostrowski als Privatdetektiv Ferdinand Zankl, dem es gelingt, ihre wahre Identität herauszufinden.

Romantik im grauen November mit „Lilly Schönauer“ und dem „Bergdoktor“

Auf kuschelig-romantische Streamingstunden muss im November dank „Lilly Schönauer“ definitiv nicht verzichtet werden. Ab 10. November sind alle 14 Teile der vom ORF koproduzierten romantischen Filmreihe mit zahlreichen bekannten Gesichtern wie Marion Mitterhammer, Laurence Rupp, Hilde Dalik, Julia Cencig und Erwin Steinhauer zum Streamen abrufbar.

Für das nötige Drama sorgt „Bergdoktor“ Hans Sigl, der ab 10. November wieder als Dr. Martin Gruber auf Flimmit im Einsatz ist. In Staffel 14 der ORF/ZDF-Erfolgsserie wird „Der Bergdoktor“ von seinen Patienten wieder vor jede Menge persönlicher und fachlicher Herausforderungen gestellt. Und auch in seinem Privatleben rund um Freundin Anne (Ines Lutz), Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) und Tochter Lilly (Ronja Forcher) ist er wie immer gefordert.

Exklusive Programm-Kollektionen:

Fußball-Kollektion ab 20. November

Aktuell zur Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zeigt Flimmit die Fußballdoku „Unser Fußball“ (2022) von Regisseurin Marlene Mayer. In der Doku ergründen zwei rivalisierende Wiener Fußball-Fans die Bedrohung der beliebtesten Nebensache der Welt durch rasante Kommerzialisierung in den vergangenen Jahrzehnten. Der negative Höhepunkt liegt augenscheinlich in der anstehenden Weltmeisterschaft im autokratischen Wüstenstaat Katar. Weitere Titel in der Kollektion: „FC Rückpass“, „Das Wunder von Wien“, „Kicking Off“, „Der schwarze Löwe“, „Der Ball ist rund“ u. v. a.

Kollektion zur „Werkschau der Filmakademie“ ab 23. November

Neue Perspektiven. Exklusiv auf Flimmit. Unter diesem Motto holt Flimmit Filme der Abschlussklasse der Österreichischen Filmakademie vor den Vorhang und zeigt exklusiv die Werke junger Filmemacher/innen:

Mein Hosenschlitz ist offen. Wie mein Herz, 2022, Marie Luise Lehner Echthaar, 2021, Dominic Kubisch

Bato Nebo, 2021, Luzia Johow

Battlefield, 2021, Jannis Lenz

Fische, 2020, Raphaela Schmid

Kollektion zum 70. Geburtstag von Ulrich Seidl ab 24. November

Zum 70. Geburtstag gratuliert Flimmit mit einer eigenen Kollektion:

„Paradies: Glaube“, „Paradies: Hoffnung“, „Models“, „Im Keller“ und „Safari“. Neu: die Doku „Ulrich Seidl und die bösen Buben“ über den Regisseur selbst, die auf der Diagonale gezeigt wurde. Sie zeigt den umstrittenen österreichischen Filmemacher bei der Arbeit. Die Kamera schaut ihm bei den Dreharbeiten zum Kinofilm „Im Keller“ über die Schulter und beobachtet ihn bei den Proben zu seiner provokanten Theaterinszenierung „Böse Buben / Fiese Männer“.

Rückfragen & Kontakt:

Flimmit

Isabelle Spiegelfeld

(01) 87878 – DW 12488

isabelle.spiegelfeld @ orf.at

www.flimmit.at