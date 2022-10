Helvetia baut ihr Online-Geschäft mit der Marke »Smile« in Österreich aus

Helvetia Österreich lanciert für den Ausbau ihres Online-Geschäftes die Marke: »Smile« und setzt sich zum Ziel, die führende Online-Versicherung Österreichs zu werden.

Wien (OTS) - Ein Teil der Strategie von Helvetia bis 2025 ist es, die Digitalisierung des Unternehmens auszubauen und dadurch neue Chancen zu nützen. Dies gelingt nun mit der Lancierung der Online-Marke »Smile«, welche bereits erfolgreich in der Schweiz tätig ist. Bisher hat Helvetia Österreich am österreichischen Markt mit der Online-Marke »Smart« über die Vergleichsplattform durchblicker.at eine Haushaltsversicherung angeboten. Die Marke wurde nun in »Smile« umfirmiert und wird weiter ausgebaut.



»Smile«: Führender Schweizer Online-Versicherer

Mit einem Kundenstamm von mehr als 170.000 Kundinnen und Kunden und einem Prämienvolumen von CHF 111 Mio. ist »Smile« die führende Schweizer Online-Versicherung. Sie verfügt über ein herausragendes digitales Geschäftsmodell und wächst überdurchschnittlich stark. Ihr Erfolgsmodell wird nun schrittweise in den europäischen Ländermärkten skaliert und mit Österreich im ersten Markt außerhalb der Schweiz umgesetzt. Nach Österreich plant Helvetia Smile 2023 in Spanien zu lancieren.



Die nächsten Schritte von »Smile« in Österreich

Das Produktangebot von »Smile« startet mit der Haushaltsversicherung smile.home und wird danach schrittweise erweitert. Parallel dazu wird das Team rund um »Smile« ausgebaut. »Unsere Erfahrungen mit unserer bisherigen Online-Marke »Smart« haben uns gezeigt, dass die Nachfrage an Online-Versicherungen in Österreich gegeben ist«, berichtet Thomas Neusiedler, CEO von Helvetia Österreich. Weiters erzählt er, »Wir betrachten »Smile« als komplementäres Geschäftsmodell zu unseren bestehenden Vertriebswegen. Diese neue Marke bietet uns eine Chance, neue Kundengruppen, die bisher noch nicht angesprochen wurden, zu erreichen.«

