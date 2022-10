Weltspartag: Wiener Tafel produziert Bio-Weichsel – Sirup mit Sinn für die Erste Bank

Wien (OTS) - Am 31.10.2022 findet heuer der Weltspartag statt. Das ist nicht nur ein besonderer Tag für österreichische Banken, sondern auch für Österreichs ältesten Umwelt- und Sozialverein – die Wiener Tafel. Denn dieses Jahr durften wir zum vierten Mal ein Weltspartagsgeschenk für die Erste Bank produzieren. Dafür wurde eine Rekordmenge von 13 Tonnen geretteten Bio-Weichseln für das heurige Weltspartagsgeschenk der Erste Bank zum „Sirup mit Sinn“ – dem ersten „mit Sinn“ Produkt mit Biozertifikat – verarbeitet.

Der Weltspartag im Sinne der Nachhaltigkeit

„Nicht nur der Weltspartag hat Tradition, sondern auch unsere Kooperation mit der Wiener Tafel. Bei all unseren Handlungen versuchen wir darauf zu achten, dass wir auch etwas Gutes für unsere Gesellschaft und den Klimaschutz leisten können. Mit dem heurigen Bio-Weichselsirup machen wir nicht nur unseren Kund:innen zum Weltspartag eine Freude, sondern können gleichzeitig wieder Lebensmittelrettung und Armutsbekämpfung in Österreich unterstützen. Es wurden insgesamt 13 Tonnen Bio-Weichseln vor der Vernichtung gerettet und daraus der Sirup produziert. Für jedes Glas spenden wir einen Euro an die Wiener Tafel. Damit wird Essen für armutsbetroffene Menschen finanziert“, freut sich Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank.

Den Weltspartag selbst gibt es bereits seit 31. Oktober 1925 und er soll die Bedeutung des Sparens in das Bewusstsein rufen. Nicht zuletzt sollen dadurch auch Kinder den richtigen Umgang mit Geld erlernen und den Sinn des Sparens erkennen. Deshalb ist es an diesem Tag Brauch, das Ersparte auf ein Konto oder Sparbuch einzuzahlen. Als Dankeschön für das Sparen erhalten die kleinen und großen Kund:innen dann von der Bank oder Sparkasse ein kleines Geschenk.

„Sirup mit Sinn“ aus 13 Tonnen geretteten Bio-Weichseln

Für die Wiener Tafel – Österreichs ältestem Umwelt- und Sozialverein – ist Nachhaltigkeit täglich gelebte Arbeit. So hat die NGO über die letzten 23 Jahre mehr als 8.000 Tonnen Lebensmittel gerettet und an rund 20.000 armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen weitergegeben. Die Kooperation mit der Erste Bank zum Weltspartag hat mittlerweile schon Tradition. Denn bereits 2018 entstand bei der Suche nach einem besonders sympathischen, 100% ökologisch und sozial wertvollen Weltspartagsgeschenk mit der „Marmelade mit Sinn“ das erste Wiener Tafel-Produkt „mit Sinn“. Dabei konnten nicht nur drei Tonnen Marillen vor der Vernichtung bewahrt werden. Von jedem Glas „Marille mit Sinn“ ging ein Spendenbeitrag von der Erste Bank an die Wiener Tafel. 2020 wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortgesetzt: Diesmal wurden drei Tonnen Himbeeren vor der Vernichtung gerettet – und zu „Himbeere mit Sinn“-Fruchtaufstrich eingekocht. Im letzten Jahr kam es dann zur Kooperation zum ersten pikanten Weltspartagsgeschenk, dem „Sugo mit Sinn“. Heuer war es dann soweit und das erste biozertifizierte Produkt, der „Sirup mit Sinn“ wurde aus geretteten Bio-Weichseln produziert.

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel: „Das Projekt „Sirup mit Sinn“ ist ein ganz besonderes Beispiel dafür, welche sprichwörtlichen Berge – hier ganz konkret Tonnen –, Menschen durch Kooperation bewegen können. Denn so entstand der ganz besondere Bio-Weichsel – „Sirup mit Sinn“ für den Weltspartag 2022. Die Erste Bank, die das ganze Projekt hindurch ganz fest an uns und unsere Fähigkeiten geglaubt hat, Kooperationspartner:innen aus unserem großen Netzwerk und viele engagierte Wiener Tafel-Mitarbeiter:innen haben dieses Projekt zu dem gemacht, was es so besonders macht: ein Best Practice-Beispiel angewandter Lebensmittelrettung und Armutsbekämpfung gleichermaßen.“

Mit dem Wiener Tafel „Sirup mit Sinn“ wurden insgesamt 13 Tonnen Bio-Weichseln vor der Vernichtung gerettet. Daraus wurden 20.000 Flaschen wohlschmeckender Sirup produziert. Für jede Flasche „Sirup mit Sinn“ spendet die Erste Bank einen Euro an die Wiener Tafel. Damit werden bis zu 200.000 Essen für armutsbetroffene Menschen finanziert. Den „Sirup mit Sinn“ erhalten Kund:innen der Erste Bank in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland als Weltspartagsgeschenk am 31. Oktober 2022 in ihren Filialen.

Danke an alle, die das möglich gemacht haben!

Über die Wiener Tafel

Die Wiener Tafel – Österreichs älteste Tafel – ist ein unabhängiger Sozial- und Umweltverein und rettet bis zu vier Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll. Mit den wertvollen Warenspenden von Handel, Industrie und Landwirtschaft konnten im Jahr 2021 746.000 Kilogramm Lebensmittel vor dem Müll gerettet und 20.000 armutsbetroffene Menschen in rund 90 Sozialeinrichtungen in Wien versorgt werden. Ein multiprofessionelles Team von rund 20 Mitarbeiter:innen wird von 221 Ehrenamtlichen unterstützt. Die Wiener Tafel lebt die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ebenso wie jene der Wirtschaftlichkeit und der sozialen Verantwortung. (Website: www.wienertafel.at)





