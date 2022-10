Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „1917“ am 1. November in ORF 1

Sam Mendes Oscar-gekröntes Kriegsdrama mit One-Shot-Charakter

Wien (OTS) - Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Zwei britische Soldaten versuchen im Stellungskrieg gegen Frankreich an die vorderste Front vorzudringen, um ihre Kameraden vor dem Hinterhalt deutscher Truppen zu warnen. Wenn „Bond“-Regisseur Sam Mendes (Oscar für „American Beauty“) im Ersten-Weltkriegs-Drama „1917“ die Jungschauspieler George MacKay und Dean-Charles Chapman auf Himmelfahrtskommando schickt, folgt Kameramann Roger Deakins (Oscar für „Blade Runner 2049“) ihnen dabei in Echtzeit auf Schritt und Tritt – und so wirkt der Film, als wäre er am Stück in einer einzigen Einstellung gedreht worden. Die emotionale und packende Geschichte, die am Dienstag, dem 1. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 als deutschsprachige Free-TV-Premiere zu sehen ist, wurde bei der Oscar-Verleihung 2020 mit insgesamt zehn Nominierungen bedacht, drei „Academy Awards“ für die beste Kamera, den besten Ton und die besten visuellen Effekte waren das Ergebnis. Regisseur Mendes zeichnet gemeinsam mit Koautorin Krysty Wilson-Cairns für das Drehbuch verantwortlich, vor der Kamera standen neben George MacKay und Dean-Charles Chapman als junge Soldaten u. a. auch Daniel Mays, Colin Firth, Pip Carter, Andy Apollo, Mark Strong, Benedict Cumberbatch und Robert Maaser.

Mehr zum Inhalt:

6. April 1917, Frankreich im Stellungskrieg: Die beiden jungen britischen Soldaten Schofield (George MacKay) und Blake (Dean-Charles Chapman) übernehmen ein Himmelfahrtskommando. Nach einem strategischen Rückzug der Deutschen drohen zwei britische Bataillone mit 1.600 Soldaten in einen Hinterhalt zu geraten. Um Col. MacKenzie (Benedict Cumberbatch) an vorderster Front zu warnen, durchqueren Schofield und Blake das Niemandsland – eine Landschaft verbrannter Erde, die von den Gräueln des Krieges gezeichnet ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at