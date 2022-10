ORF-1-„Comedy Challenge“: Tagessieg an Manuel Thalhammer

Wien (OTS) - Pointen, Pointen, Pointen – lieferten die acht Comedy-Talente Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia beim gestrigen Auftakt der „Comedy Challenge“ am 28. Oktober 2022 ab 20.15 Uhr in ORF 1. Den Tagessieg der ersten Folge konnte der 37-jährige Manuel Thalhammer für sich verbuchen. Die Jury wählte den in Linz wohnenden Salzburger auf Platz 4. Durch die Stimmen des Saalpublikums konnte er aufholen und schaffte den Sprung auf Platz 1 mit insgesamt 42 Punkten – vor Christina Kiesler mit 34 Punkten und Michael Bauer mit 33 Punkten. Mentorin Angelika Niedetzky war begeistert vom Sieg ihres Schützlings!

Wie wird man „Comedy Champ 2022“? Das Punktesystem

Wer kann am besten improvisieren? Wer überzeugt bei Lockvogel-Einsätzen? Wer hat die lustigste Schlusspointe? In jeder Show meistern die acht Comedy-Talente in mehreren Spielrunden unterschiedliche Aufgaben bzw. Challenges – von improvisierten Einzelauftritten über humorige Gruppenperformances bis hin zu beinharten Comedy-Battles. Jedes Mitglied der hochkarätig besetzten Jury ist gleichzeitig auch als Mentor/in für jeweils zwei Schützlinge im Einsatz: Angelika Niedetzky coacht Isabell Pannagl und Manuel Thalhammer, Robert Palfrader ist Mentor für Christina Kiesler und Patrick Weber alias Grazia Patricia, Manuel Rubey nimmt Michael Bauer und Sandro Swoboda unter seine Fittiche und Andreas Vitásek steht Florian Kaufmann und Susanne Rietz mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende jeder Sendung bewerten die vier Jurorinnen und Juroren und das Studiopublikum unabhängig voneinander die Kurzauftritte der Comedians und vergeben Punkte für die tägliche Gesamtleistung: Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek haben pro Sendung einen Punktesatz von 1 bis 6 Punkten. Für ihre beiden Schützlinge dürfen die Coaches keine Punkte vergeben. Außerdem vergibt jeder Gast im Studiopublikum eine Favoritenstimme, die als jeweils ein Punkt zählt. Nach der Verkündung der Jury-Punkte werden die Stimmen des Publikums-Votings dazu gezählt. Der Sieg für die jeweilige Sendung geht an den bzw. die Comedian mit den meisten Punkten. Wer am Ende der vierten Show insgesamt die meisten Punkte sammeln konnte, holt sich den Gesamtsieg – und gewinnt somit eine eigene ORF-Show. Die große Frage lautet also: Wer wird „Comedy Champ 2022“?

„Die Comedy Challenge“ online und on-Demand

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem können die Zuschauer/innen für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten aus der jeweiligen Sendung abstimmen. Das Ergebnis des Votings wird jeweils am darauffolgenden Freitag veröffentlicht.

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem können alle Folgen jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

