„profil“: Schmids Protokolle: Chat zu einer OMV-Intervention

Siegfried Wolf lobbyierte 2018 bei Sebastian Kurz für späteren OMV-Aufsichtsratschef Wolfgang Berndt

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet, intervenierte der Unternehmer Siegfried Wolf im September 2018 beim damaligen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen einer Postenbesetzung im Aufsichtsrat der teilstaatlichen OMV. Dies geht aus dem Protokoll einer Einvernahme von Thomas Schmid durch die WKStA hervor, der Schriftsatz liegt „profil“ vor. Laut einer protokollierten Chatnachricht vom 20. September 2018 nannte Wolf den damaligen OMV-Aufsichtsratspräsidenten Peter Löscher wörtlich einen „Anpatzer“, der „raus“ müsse.

Peter Löscher hatte wenige Tage zuvor gegenüber ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger seinen vorzeitigen Rücktritt als OMV-Aufsichtsratschef angekündigt – und in einem Brief an Löger den neuen Kurs der Regierung hin zu mehr Einfluss auf die Staatsbeteiligungen kritisiert.

Für Wolf eine offenbar unzulässige Systemkritik. Zugleich brachte dieser seiner Nachricht an Kurz auch das langjährige OMV-Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Berndt in Stellung. Von Berndt ist mittlerweile auch bekannt, dass er 2017 und 2019 insgesamt 65.000 Euro an die Junge Volkspartei beziehungsweise die ÖVP gespendet hatte.

Wolf schrieb am 20. September 2018 an Kurz: „Wenn hr Löscher so gegen Regierung KURZ ist wuerde ich sofort seinen Rücktritt annehmen und hr Wolfgang Bernd als Interimslösung bis du die oebib Neu aufgestellt hast machen (sic!) Diese Anpatzer muessen raus! Sigi“. Kurz antwortete: „Lass uns bitte telefonieren“.

Peter Löscher legte sein Mandat zur OMV-Hauptversammlung am 14. Mai 2019 nieder, ihm folgte Wolfgang Berndt als Aufsichtsratsvorsitzender nach – also tatsächlich der Mann, für den Wolf knapp mehr als ein halbes Jahr zuvor beim Bundeskanzler interveniert hatte. Berndt übte diese Funktion bis Ende September 2020 aus.

Siegfried Wolf wollte sich dazu auf „profil“-Anfrage nicht äußern, ebenso wenig Sebastian Kurz. Wolfgang Berndt schrieb in ein einer Stellungnahme an „profil“ über sich selbst: „Sie werden in Österreich wenige Personen mit solchen Qualifikationen finden. Dies wird auch der Grund sein, warum Herr Wolf mich empfohlen hat.“

