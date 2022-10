G. SCHIRMER, INC. UND EXILARTE UNTERZEICHNEN HISTORISCHE VEREINBARUNG ZUR RESTAURIERUNG, ERHALTUNG UND VERÖFFENTLICHUNG HUNDERTER MUSIKALISCHER WERKE, DIE WÄHREND DES HOLOCAUST VERLOREN GEGANGEN SIND

New York (ots/PRNewswire) - Der amerikanische Verlag für klassische Musik, G. Schirmer, Inc. (Teil der Wise Music Group), hat eine historische Vereinbarung mit dem Exilarte Zentrum für verfolgte Musik in Wien, Österreich, dem weltweit führenden Zentrum für die Restaurierung, Erhaltung und Veröffentlichung von Musik, die von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs verboten wurde, unterzeichnet.

G. Schirmer und Exilarte werden mehr als 400 musikalische Werke zur Verfügung stellen – über 300 Lieder, 100 Kammermusikwerke, 50 Orchesterwerke, mehrere Gesangs- und Bühnenwerke sowie zahlreiche Filmmusiken, die alle noch nicht veröffentlicht wurden. G. Schirmer wird als Verleger für alle von Exilarte restaurierten Werke fungieren und über die Stiftung der Wise Music Group weiterhin finanzielle Unterstützung für Exilarte bereitstellen, um die Restaurierung, Erhaltung und Veröffentlichung der in den 1930er- und 1940er-Jahren verbotenen Werke der Komponisten weiter zu gewährleisten.

Robert Thompson, Präsident von G. Schirmer/Wise Music, sagt: „Die Vereinbarung zwischen Exilarte und G. Schirmer stellt sicher, dass die Komponisten, die während des Zweiten Weltkriegs stummgeschaltet wurden, nicht vergessen werden, ihr Vermächtnis wiederhergestellt wird und ihre musikalischen Werke erstmals in Aufführungen und Aufnahmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden."

Dr. Gerold Gruber, Exilarte-Gründer und Vorsitzender des Exilarte Center, sagt: „Die Nazis wollten eine Welt, in der die Musik jüdischer Komponisten verboten und vergessen werden sollte. Es ist daher unsere Pflicht, dieser Politik entgegenzuwirken, indem wir die Musik von Komponisten im Exil vor dem Vergessen bewahren. Die Zusammenarbeit zwischen Exilarte und Schirmer/Wise ist für zukünftige Generationen von unglaublichem Wert."

Exilarte wurde 2006 als Verein zur Bewahrung von Musik gegründet, die vom NS-Regime unterdrückt worden war – größtenteils von jüdischen Komponisten, die von der völkermörderischen antisemitischen Politik des Dritten Reichs betroffen waren. 2016 wurde Exilarte zu einem voll akkreditierten Forschungszentrum und Archiv mit Sitz auf dem historischen Campus der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Der leitende Forscher von Exilarte ist Dr. Michael Haas – der Grammy-prämierte Musikproduzent und Autor von Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis (Yale University Press).

G. Schirmer, Inc. ist der älteste kontinuierlich aktive nordamerikanische Musikverlag. Er wurde 1861 gegründet. Weitere Informationen finden Sie aufwww.exilarte.org und www.wisemusicclassical.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1930783/Wise_Music_Group_50_Years_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/g-schirmer-inc-und-exilarte-unterzeichnen-historische-vereinbarung-zur-restaurierung-erhaltung-und-veroffentlichung-hunderter-musikalischer-werke-die-wahrend-des-holocaust-verloren-gegange n-sind-301662423.html

Rückfragen & Kontakt:

Bobbi Marcus,

Bobbi Marcus PR & Events,

Inc. O: (310) 889-9200,

bobbi @ bobbimarcuspr.com