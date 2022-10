Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Chansons in St. Pölten bis zu Lebensliedern in Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Zu Allerseelen, am Mittwoch, 2. November, macht die kanadische Singer-Songwriterin Jill Barber im Zuge ihrer Tournee „Vive la Chanson“ Station im Cinema Paradiso St. Pölten. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 3. November, sind ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ in einer Jazz-Adaption des Duos Zinkl-Strobl zu hören. Am Dienstag, 8. November, folgt hier ab 19 Uhr „Schubert’s Women“, ein mit Rezitationen umrahmtes Liederprogramm der Mezzosopranistin Klaudia Tandl mit Niall Kinsella am Klavier und Gabriele Jacoby. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 4. November, feiern Wolfgang Bankl, Ileana Tonca, Alexandra Reinprecht, René Rumpold und Tomasz Konieczny im Musium Reinsberg „20 Jahre Oper Reinsberg“. Der „Opernabend im Musium“ mit Ausschnitten aus „Don Giovanni“, „Le Nozze di Figaro“, „Die Zauberflöte“, „Cosi fan tutte“, „Fidelio“ und „Die Fledermaus“ beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/23512 und www.kulturdorf.reinsberg.at.

„Die Hochzeit des Figaro“ steht am Freitag, 4. November, auch im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf dem Programm, wo das Concilium Musicum Wien ab 19.30 Uhr eine Fassung für Streichquartett zur Aufführung bringt; Florian Teichtmeister führt durch das Libretto von Lorenzo da Ponte. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

„Ein Abend zu dritt“ nennt sich ein Konzert von Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum am Freitag, 4. November, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Ebenfalls am Freitag, 4. November, durchstreifen der Akkordeonist Luciano Biondini und Klaus Falschlunger an der Sitar in ihrem Programm „Once in a Blue Moon“ ab 19.30 Uhr im Barockpavillon Guntramsdorf die westliche und östliche Musikhemisphäre zwischen indischer Musik, Jazz, Pop, Folk und italienischer Folklore. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Guntramsdorf unter 02236/53501 und www.guntramsdorf.at.

Auf dem Programm des zweiten „Schlossklänge“-Konzerts dieser Saison im Auditorium von Schloss Grafenegg steht am Samstag, 5. November, ab 18.30 Uhr die Sinfonia concertante „Don Quixote. Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters“ op. 35 von Richard Strauss. Der spanische Cellist Pablo Ferrández übernimmt den Solo-Part, an der Solobratsche ist Nikita Gerkusov zu hören. Nach der Pause spielt das Tonkünstler-Orchester unter Robert Trevino Anton Bruckners vierte Symphonie, die „Romantische“. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Joseph Haydns Klaviertrio Nr. 39 in G-Dur Hob.XV/25, Franz Schuberts Notturno in Es-Dur op. 49 und Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio Nr. 1 d-moll op. 49 umfasst das Konzert „Notturno. Klassik und Romantik in Schloss Mannersdorf“ des Trios Immersio am Samstag, 5. November, ab 19 Uhr im Schloss Mannersdorf am Leithagebirge. Nähere Informationen und Karten bei der „Haydnregion Niederösterreich“ unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Der „Klangraum im Herbst“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs, der heuer unter dem Motto „Märchen – Mythen – Fabeln“ steht, bietet am Samstag, 5. November, ab 18 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts und Emanuel Schikaneders „Die Zauberflöte“ für Kinder und Erwachsene in einer Bearbeitung für Flötenquartett von Johann Nepomuk Wendt. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255 und www.klangraumimherbst.at.

Am Samstag, 5. November, bringen auch junge Komponisten, die ihr Talent im Rahmen von „#Young Composers – Musik erfinden in NÖ“ unter Beweis gestellt haben, ab 18 Uhr im Atrium Tulln ihre eigenen Werke zum Klingen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-16891, e-mail wettbewerbe @ mkmnoe.at und www.mkmnoe.at.

„Romantische Leidenschaft“ bieten die Schlosskonzerte Walpersdorf am Samstag, 5. November, wenn der Klarinettist Paul Meyer, die Cellistin Harriet Krijgh und die Pianistin Magda Amara ab 18 Uhr große Werke der Klavierkammermusik-Literatur präsentieren. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schloss-walpersdorf.at und www.schloss-walpersdorf.at.

Im Gemeinde- und Kulturzentrum von Rabenstein an der Pielach bringt der Chorus Viennensis unter der Leitung von Michael Schneider am Samstag, 5. November, ab 19 Uhr mit „Feminam“ ausschließlich von Frauen komponierte oder arrangierte Werke von Hildegard von Bingens Hymne „O viridissima virga“ bis zu einer Auftragskomposition von Julia Purgina zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9147611, e-mail office @ wirth-music.org und www.kulturnetz-rabenstein.at.

„Willnauer spielt Kreisler“ heißt es am Samstag, 5. November, im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wo der Pianist Jörg-Martin Willnauer zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler ab 20 Uhr dessen Lieder und Chansons spielt. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at bzw. www.folkclub.at.

Ebenfalls am Samstag, 5. November, gibt Peter Ratzenbeck ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden ein Gitarrenkonzert mit eigenen Stücken sowie Standards von den Beatles, Bob Dylan u. a. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Die Chorszene Niederösterreich präsentiert beim ihrem Herbstkonzert am Sonntag, 6. November, ab 17 Uhr im Klangraum Krems ein vokales Pasticcio mit ausgewählten Chören und Vokalensembles der Reihe „vielstimmig on tour“. Mit dabei sind der Stadtchor Eggenburg, der Kammerchor Musica Capricciosa, der Chor Ybbsitz, zwo3wir, Vox Humana Gumpoldskirchen, Salto Vocale Perchtoldsdorf, der Absolventenchor Cantare der MMS Tulln, Lyra und der Chor Inwendig woarm aus Reinsberg; im Rahmen des Konzerts präsentiert auch die Chorszene Niederösterreich die neue Doppel-CD „Best of vielstimmig on tour“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Platz-Reservierungen bei der Chorszene Niederösterreich unter 02732/85015, e-mail chorszene @ volkskulturnoe.at und www.chorszenenoe.at.

In der Galerie am Lieglweg in Neulengbach öffnet am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr ein „Jazzsalon“ mit Jazz’n‘Soul von und mit Monika Herschberger und Eric lary seine Pforten. Nähere Informationen bei der Galerie am Lieglweg unter 02772/56363 und 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ utanet.at und www.galerieamlieglweg.at.

„Africa calls Europe“ nennt sich das Programm von I Flautisti am Sonntag, 6. November, im Café im Wittnerhof in Gramatneusiedl. Ab 11 Uhr steht dabei afrikanische Blockflötenmusik, u. a. mit der Uraufführung von Sören Siegs „African Christmas" und seinen „Circle Songs“ für Solo-Blockflöte und Loopstation sowie Jan Van der Roosts Komposition „Continenti Africa" und weiteren Gospel-Arrangements für Blockflöte, im Mittelpunkt. Nähere Informationen und Karten unter e-mail alpenlax @ gmx.at und www.alpenlax.com.

Im Schloss Wolkersdorf steht am Sonntag, 6. November, ein „Lazy Sunday“ mit Martin Spengler und den foischn Wiener*innen auf dem Programm, die ab 11 Uhr Musik zwischen Wienerlied, Blues, Jazz, Pop, Walzer und Bossa Nova spielen. Nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0664/3312372, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.at.

„Das [ba]rockt!“ nennt sich ein Kinderkonzert am Sonntag, 6. November, im Rahmen der Ausstellung „Barock and more“ im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt. Beginn ist um 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

Zwei Tage nach dem Konzert in Grafenegg wiederholt das Tonkünstler-Orchester unter Robert Trevino sein Programm mit der Sinfonia concertante „Don Quixote. Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters“ op. 35 von Richard Strauss sowie Antons Bruckners Symphonie Nr. 4, der „Romantischen“, im Festspielhaus St. Pölten; Solisten sind wieder Pablo Ferrández und Nikita Gerkusov. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In den Kasematten von Wiener Neustadt bringen Schüler, Lehrer und Absolventen der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule am Dienstag, 8. November, ab 18.30 Uhr die Kinderoper „Hänsel und Gretel“ nach Engelbert Humperdinck in einem Arrangement für Holzbläserquintett und Erzähler von Helen Mills zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-311, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.kasematten-wn.at bzw. www.webshop-wn.at.

Schließlich spielt die Weinviertler Formation Guid am Dienstag, 8. November, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz Wein-, Trink- und Lebenslieder in Weinviertler Mundart von „I riach an Wein“ über „Mein Naserl“ bis „Der alte Sünder“, dazu kommen Songs von Tom Waits, Elvis, Dean Martin u. a. mit Mundart-Texten. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse