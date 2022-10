P+R-Wiener Neustadt: Gratis-Parken mit nahallo!

Kostenlose UND reservierte Parkplätze in der P+R-Anlage Wiener Neustadt West mit der nahallo-Mitfahrplattform

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Wer sich über die nahallo-Community Wiener Neustadt zu Mitfahrgemeinschaften zusammenschließt, bekommt den ganzen Tag reservierte Parkplätz in der P+R-Anlage Wiener Neustadt West, diese sind obendrein gratis und sowohl für Fahrer:in als auch Mitfahrer:in gibt es Belohnungen, einzulösen bei teilnehmenden Partnern. Pendler:innen müssen hierfür nur die kostenlose ummadum-App herunterladen, die Community auswählen und Fahrten anbieten bzw. nach Mitfahrten suchen.

In der P+R-Anlage Wiener Neustadt West können nahallo-Fahrgemeinschaften einen von insgesamt fünf Stellplätzen kostenlos buchen. Die Stellplätze sind dann den ganzen Tag reserviert, was die Anfahrt morgens umso entspannter macht.

„Die Förderung von Park + Ride ist ein bedeutsames Anliegen, umso wichtiger ist die Optimierung des nahtlosen Zusammenspiels von Autos und Öffis. Wir wollen und müssen den Mobilitätsmix noch weiter in den Fokus der Menschen rücken - mit nahallo Korneuburg haben wir im Frühjahr erfolgreich einen ersten Schritt gesetzt, nun weiten wir das Projekt auf Wiener Neustadt und Umgebung aus“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Wiener Neustadt als bedeutender Verkehrsknoten ist für täglich tausende Menschen Umstiegspunkt vom PKW auf die Bahn. Hier können wir mit Projekten wie nahallo einen wichtigen Beitrag zu einer effizienteren, umweltfreundlicheren und letztlich für die Menschen auch günstigeren Mobilität leisten“, freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger.

„Einer der Vorteile von nahallo ist die Garantie, vom Bahnhof nachhause zu gelangen, selbst, wenn die Fahrgemeinschaft abgesagt wird. Sagt der Fahrer bzw. die Fahrerin die Fahrt bis eine Stunde vor der geplanten Abfahrt ab, dann können Mitfahrende anstatt der ausgefallenen Fahrt über die ummadum-App beim Vertragspartner Taxi 330 auf Kosten von VOR bestellen“, ergänzt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll, der gleichzeitig auf das umfassende Regionalbus-Angebot in der Region mit täglich hunderten mit der Bahn abgestimmten Regionalbusverbindungen hinweist. Dadurch ist für viele eine gänzlich PKW-freie Mobilität möglich.

„Als moderner Autobahnbetreiber unterstützen wir viele Möglichkeiten zur Realisierung eines multimodalen Verkehrsnetzes”, sagt ASFINAG Vorstand Josef Fiala. „Ein Baustein dafür ist, Fahrgemeinschaften zu bilden. Dazu gehören neben dem Stellplatzangebot auch entsprechende Plattformen um die Menschen zusammenzubringen. Mit der Fahrgemeinschafts-App ummadum und der ‚nahallo‘-Community sind wir in der Pilotregion Niederösterreich des Projektes DOMINO genau diesen Weg gemeinsam mit wichtigen Partnern wie dem VOR, den ÖBB und dem Land Niederösterreich gegangen. Uns ist wichtig, dass ein ausgewogener Mobilitätsmix dazu beiträgt, dass die Menschen kostengünstig, nachhaltig und individuell optimal unterwegs sein können.”

„Den Umstieg auf die klimafreundliche Bahn so einfach wie möglich zu gestalten – das ist das erklärte Ziel. Kreative Lösungen für Pendler:innen zählen genauso dazu, wie genügend Park&Ride-Flächen an den Bahnhöfen. Ein Mitfahrservice zu testen, um die Parkplatzsituation zu entlasten und gleichzeitig mehr Pendler:innen zum Bahnhof zu bringen, ist ein spannender Ansatz“, sagt Bernd Schweiger, zuständig für Netzentwicklung und Strategie bei der ÖBB-Infrastruktur AG.

nahallo - die Mitfahrplattform: So funktioniert´s!

1. ummadum-App Download

Die ummadum-App ist gratis im App Store oder Google Play Store verfügbar.

2. Registrierung

Geben Sie Ihre Daten ein, um die Vorteile der App nutzen zu können.

3. nahallo-Community beitreten

Suchen Sie in der ummadum App nach „nahallo“ und treten Sie der Community bei. Durch den Beitritt zur Community erhalten Sie bereits erste Vorteile und können.

4. ...Fahrten anbieten oder suchen

Einfach die Funktion „Ridesharing“ auswählen und ein Datum auswählen. Mit dem „+“ Symbol können Sie eine Fahrt anbieten oder nach einer Mitfahrmöglichkeit suchen.

5. ...Fahrten buchen

Wenn Sie eine passende Mitfahrgelegenheit gefunden haben, buchen Sie die Fahrt mit dem nahallo-Mobilitätsbudget. Im Rahmen von nahallo bieten wir Ihnen außerdem eine Mitfahrgarantie für alle Fahrten die bis eine Stunde vor Fahrtbeginn abgesagt werden.

6. Fahrt bestätigen

Jemand bucht die von Ihnen angebotene Fahrt? Gratulation! Einfach bestätigen und Sie können, falls der Bahnhof das Ziel der gemeinsamen Fahrt sein sollte, in der P+R-Anlage Wiener Neustadt West oder Korneuburg einen Stellplatz reservieren – nahallo!

7. Punkte einlösen

Jede angebotene Fahrt und jede gemeinsame Fahrt bringt Punkte, welche in allen Geschäften (u.a. Interspar, Hervis und OMV), die ummadum-Punkte akzeptieren, eingelöst werden können.





Weitere Informationen

Alle teilnehmenden Gemeinden der Pilotregionen Wiener Neustadt sowie Korneuburg finden Sie hier www.nahallo.at aufgelistet (2. Bullet Point).

der Pilotregionen Wiener Neustadt sowie Korneuburg finden Sie hier www.nahallo.at aufgelistet (2. Bullet Point). Auch Informationen zu den teilnehmenden Partnern finden Sie unter www.nahallo.at.





Über die Partner

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kund:innenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Zudem werden Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die Expert:innen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber:innen und Ansprechpartner:innen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

ÖBB

Als umfassender Mobilitäts- und Logistikdienstleister haben die ÖBB im Jahr 2021 insgesamt 323 Millionen Fahrgäste und über 94 Millionen Tonnen Güter klimaschonend und umweltfreundlich an ihr Ziel gebracht. Denn der Strom für Züge und Bahnhöfe stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Die ÖBB gehören mit rund 97 Prozent Pünktlichkeit im Personenverkehr zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit Investitionen von über drei Milliarden Euro jährlich in die Bahninfrastruktur bauen die ÖBB am Bahnsystem für morgen. Konzernweit sorgen knapp 42.000 Mitarbeiter:innen bei Bus und Bahn sowie zusätzlich rund 2.000 Lehrlinge dafür, dass täglich bis zu 1,3 Millionen Reisende und rund 1.300 Güterzüge sicher an ihr Ziel kommen. Die ÖBB sind Rückgrat des öffentlichen Verkehrs und bringen als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen Menschen und Güter sicher und umweltbewusst an ihr Ziel. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

ASFINAG

Als einer der wichtigsten österreichischen Mobilitätspartner und Infrastrukturdienstleister plant, baut, betreibt und bemautet die ASFINAG 2.249 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen. 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für hohe Verkehrssicherheit, maßgeschneiderte Verkehrsinfos und gut ausgebaute und bestens servicierte Straßen – und das rund um die Uhr in ganz Österreich. Dafür investiert die ASFINAG jährlich rund eine Milliarde Euro, wirtschaftet ausschließlich mit den Einnahmen aus Maut und Vignette und erhält keine Mittel aus dem Staatsbudget. Die ASFINAG agiert international und vernetzt sich mit dem öffentlichen Verkehr. Jederzeit maßgeblich für das unternehmerische Handeln ist wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung.

About ummadum

ummadum ist ein Climate Tech Unternehmen, das Ende 2019 die gleichnamige App herausgebracht hat, die derzeit in Österreich, der Schweiz, Deutschland und Italien für iOS und Android verfügbar ist. Mittels innovativer Mobilitätslösungen unterstützt ummadum Kommunen und Unternehmen dabei, sie ihren Umweltzielen näher zu bringen: Für eine umweltgerechte Mobilität erhält man digitale Mobilitätsgutscheine, die im Handel eingelöst werden können. Mit dem Leitsatz: “Wir bewegen Menschen, die etwas bewegen wollen.” bietet ummadum attraktive Anreize, fördert umweltgerechte Mobilität mit dem Rad, zu Fuß oder in einer Fahrgemeinschaft und belohnt das nachhaltige Mobilitätsverhalten von Menschen.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Mag. Christina Bachmaier

Kommunikation

T: +43 1 955 55-1513

@: christina.bachmaier @ vor.at



ÖBB-Holding AG

DI Christopher Seif

Konzernkommunikation/Newsroom

Pressesprecher Niederösterreich, Burgenland

T: +43 664 6170022

@: christopher.seif @ oebb.at



ummadum Service GmbH

Sarah Wagner

Marketing Manager

T: +43 677 61 048 817

@: sarah.wagner @ ummadum.com