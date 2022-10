öUOG unterstreicht Forderung

Anhebung der Funktionszulagen für Stabsunteroffiziere

Wien (OTS) - Vorschlag der Unteroffiziersgesellschaft geht in Begutachtung: Anhebung der Funktionszulagen für Stabsunteroffiziere. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat Verhandlungen mit Vizekanzler Werner Kogler bereits bei der Generalversammlung der bundesweiten Unteroffiziersgesellschaft angekündigt.



"Wir haben einen massiven Mangel an Fachunteroffiziere. Dies ist ein erster notwendiger Schritt zur Attraktivierung des Berufsstandes. Insbesondere der Stellenwert der Stabsunteroffiziersausbildung soll sich damit erhöhen", so Vizeleutnant Markus Auinger, Präsident der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft.



Stabsunteroffiziere sind Führungspersonal und Experten im jeweiligen Fachbereich. Ihre Funktionszulagen sollen in der Funktionsgruppe 1 um 100 Prozent, in der Funktionsgruppe 2 um 50 Prozent und in der Funktionsgruppe 3 um 25 Prozent angehoben werden.

