Österreichisches Erneuerbares Biogas statt LNG

Wien (OTS) - Die österreichische Regierung bemüht sich unermüdlich um die Versorgungssicherheit bei Energie auch für den Winter 2023/24 zu bekommen. Dies ist ein redliches und wichtiges Bemühen. Dass man dabei nicht vor verflüssigtem Erdgas (LNG) aller möglichen Herkünfte zurückschreckt zeigt die Panik in der Regierung auf. In derartigen Situationen werden bekanntlich vielfach unüberlegte und vielfach langfristig schädliche Entscheidungen getroffen. Man könnte jedoch die gleiche Menge an Energie statt aus klimaschädlichem LNG auch aus Biomethan aus Österreich beziehen. Dieses würde aus organischen Abfällen und organischen Reststoffen der Industrie sowie der Landwirtschaft klimaneutral hergestellt werden können. Zudem bekäme man dann österreichische Wertschöpfung und vor allem Verlässlichkeit in der Energieversorgung dazu. Dazu müsste man allerdings endlich das Erneuerbare Gase Gesetz praxistauglich auf den Weg bringen und im Parlament beschließen.

