EICMA 2022: Yadea stellt neue Modelle vor und präsentiert technisch ausgereifte Produktpalette

Mailand (ots/PRNewswire) - Die führende Zweirad-Elektrofahrzeugmarke Yadea (01585:HK) hat angekündigt, dass sie ihre neuesten Modelle auf der EICMA 2022 vom 8. bis zum 13. November auf der Fiera Milano in Mailand, Italien, ausstellen wird. Als eine der weltweit wichtigsten Messen für Zweiräder bietet die EICMA 2022 der Marke Yadea die Gelegenheit, ihre herausragende Produktpalette auf internationaler Ebene weiter zu präsentieren. Außerdem kündigte das Unternehmen an, dass es am 8. November um 16:40 Uhr Ortszeit (15:40 Uhr GMT) eine Konferenz zur Veröffentlichung von zwei Produktlinien unter dem Motto „Glow with Red" abhalten wird.

Die Internationale Motorrad- und Zubehörmesse (EICMA) blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und ist bekannt als Inspirationsquelle für Mobilität und als Inkubator für Trends und Leidenschaften. Die Ausstellung von Yadea, einer der weltweit führenden Marken im Bereich der Elektromobilität, wird ein wichtiger Höhepunkt der Veranstaltung sein. Das Unternehmen wird eine Reihe neuer Produkte vorstellen, die sich an Verbraucher in Europa, Nord- und Südamerika sowie Südostasien richten.

„Seit unserer ersten Teilnahme an der EICMA im Jahr 2009 hat sich Yadea zu einer weltweit führenden Marke für Mikromobilität entwickelt, die in 100 Ländern und Regionen verkauft wird. Wenn wir darüber nachdenken, macht uns das deutlich, wie weit wir gekommen sind, und wir können unsere Vision festigen, weiter zu wachsen und mehr Kunden weltweit zu erreichen", erklärte Aska Zeng, Geschäftsführer der Yadea Europe Division. „Wir werden uns auch in Zukunft auf Produktdesign und technologische Innovation konzentrieren, um unseren Kunden eine einheitliche Anwendererfahrung zu bieten und unsere Produkte zu verbessern, damit sie den Bedürfnissen der Verbraucher besser entsprechen."

Auf der EICMA 2022 wird Yadea eine Vielzahl von Produkten wie Elektroroller, E-Bikes und Elektro-Kick-Scooter ausstellen. Ein Highlight wird die neu überarbeitete Guanneng-3-Reihe sein, eine neue Generation von intelligenten Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite und einer bahnbrechenden, langlebigen Batterietechnologie. Der Akku erreicht eine Kapazität von mehr als 1.000 Zyklen und verfügt über eine 30 % höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Blei-Säure-Batterien sowie über einen Tieftemperaturschutz. Auf der Ausstellung werden auch Geräte wie das elegante Y-80-Bike zu sehen sein, das Stil mit Leistung verbindet. Es verfügt über einen 350-W-Motor mit einem Drehmoment von 100 Nm, der von einer 36-Volt-Batterie mit 10,5 Ah Kapazität angetrieben wird und (mit Unterstützung) eine Reichweite von bis zu 80 km erreichen kann.

Der Stand von Yadea befindet sich in Halle 11, M06, auf der Messe Mailand, wo die Besucher der EICMA herzlich eingeladen sind, die Produkte und innovativen Technologien von Yadea kennenzulernen. Der Kooperationspartner der Marke, das Studio F.A.Porsche, wird am 8. November gemeinsam mit Yadea ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen.

In den letzten zwei Jahren hat Yadea seine Vision, sich zu einem international bekannten Namen zu entwickeln, konsequent umgesetzt. Mit der Einführung der Marke in Spanien unter dem Motto #YADEATakestheCity, der Einrichtung einer Niederlassung in Deutschland, der Teilnahme an der Eurobike-Messe und dem Eingehen von Partnerschaften mit lokalen Unternehmen in Europa will Yadea sein Markenimage ausbauen und neue Märkte erschließen. Dank der kontinuierlichen Konzentration auf Innovation und Forschung und Entwicklung ist Yadea gut aufgestellt, um seine Position als weltweiter Marktführer bei der Herstellung von elektrisch betriebenen Zweirädern zu festigen.

Yadea ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und eine globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

