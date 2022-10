GLOBAL 2000 zu neuem UN-Klimabericht: Rasche und wirksame Treibhausgasreduktionen gefordert!

Klimaschutzpläne der Staaten liegen weit hinter den Anforderungen an wirksamen Klimaschutz, auch Nachbesserungen in Österreich gefordert

Wien (OTS) -

Der heute präsentierte UN-Klimaschutzbericht zeigt, dass die Klimaschutzpläne der Staaten bei weitem nicht ausreichen, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. GLOBAL 2000 Klima- und Energiesprecher Johannes Wahlmüller sagt dazu: "Die derzeitigen Klimaschutzpläne wurden zwar verbessert, bringen in Summe aber immer noch keine Senkung der Treibhausgasemissionen, sondern sogar eine Steigerung bis 2030. Das ist als würden wir mit hohem Tempo auf einen Abgrund zufahren und nur etwas abbremsen. Das ist zu wenig, es braucht jetzt eine echte Trendwende. Auch in Österreich müssen Klimaschutzblockaden endlich gelöst werden und ein wirksames Erneuerbaren-Wärmegesetz beschlossen werden."

Der UN-Emissions-Gap-Report berechnet jedes Jahr wie groß die Lücke zwischen den Pariser Klimaschutzzielen und den Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten ist. Für die Einhaltung der 1,5 °C-Grenze müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um etwa 45 % gesenkt werden, für die Einhaltung der 2 °C-Grenze um etwa 30 %, doch mit den aktuellen Plänen ist bis dahin ein Anstieg um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Niveau von 2010 zu erwarten. Auch für das Jahr 2021 werden neue Rekordwerte an Treibhausgasemissionen erwartet. Die UN mahnt nun zum raschen ergreifen von strikteren Maßnahmen und erwartet bei Beibehaltung der derzeitigen Klimaschutzbemühungen einen weltweiten Temperaturanstieg von 2,8 °C bis Ende des Jahrhunderts. Das hätte katastrophale Folgen für das Leben auf diesem Planeten und erhöht das Risiko einer unkontrollierbaren Klimakatastrophe . Noch kann aber mit raschen und wirksamen Maßnahmen gegengesteuert werden.

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 sieht weltweit alle Staaten aufgerufen, ihre Klimaschutzpläne zu verbessern, den naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, den Energieverbrauch zu reduzieren und Mobilität auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern. Verbesserungen sind auch in Österreich dringend notwendig: "Auch in Österreich sind die Treibhausgasemissionen zuletzt gestiegen, nun braucht esschnelle und wirksame Klimaschutzmaßnahmen . Die österreichische Bundesregierung ist bei vielen wichtigen Klimaschutzvorhaben noch säumig. Es braucht dringend ein Erneuerbaren-Wärmegesetz das den verbindlichen Austausch aller Öl- und Gasheizungen regelt und zwar ohne Hintertüren für erneuerbares Gas, das derzeit gar nicht in den notwendigen Mengen haben und das wir in Zukunft an anderen Stellen viel dringender brauchen," so Johannes Wahlmüller abschließend.

