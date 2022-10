Theater, Tanz, Oper, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Treffen sich zwei…“ in Baden bis „Schreib-Kraft“ in Bad Fischau-Brunn

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 2. November, zu Allerseelen, präsentieren Robert Kolar und Alexander Kuchinka ab 19.30 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden unter dem Titel „Treffen sich zwei…“ Doppelconférencen und sonstige Blödeleien. Am Samstag, 5. November, wird ab 18 Uhr im Stadttheater die Ballet-féerie „Der Nussknacker“ mit Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski wiederaufgenommen (Folgetermine: 20. und 21. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr). Am Sonntag, 6. November, steht zudem ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer eine weitere Vorstellung von „Carmen – für Kinder“ nach der Oper von Georges Bizet in einer Fassung von Beppo Binder auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Donnerstag, 3. November, starten in der Stadtbibliothek Mistelbach die „Mistelbacher Krimitage“: Zum Auftakt lesen ab 19.30 Uhr Alex Beer aus „Felix Blom – Der Häftling aus Moabit“ und Roman Klementovic aus „Wenn der Nebel schweigt“. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515 und www.vielseitiger.at.

Am Freitag, 4. November, gastiert Alex Kristan mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „50 Shades of Schmäh“ im VAZ St. Pölten. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

In der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten wiederum feiert am Freitag, 4. November, ab 19.30 Uhr das diesjährige Klassenzimmertheaterstück, eine Dramatisierung von Stefan Zweigs „Schachnovelle“ in einer Inszenierung von Mechthild Harnischmacher, Premiere. Nach einer weiteren Aufführung in der Theaterwerkstatt am 9. November ab 19.30 geht das Landestheater mit dieser Produktion auf Reisen und ist in vielen Schulen in Niederösterreich und Wien zu Gast. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Eine weitere Premiere geht am Freitag, 4. November, im Georg-Schütz-Saal in Oeynhausen über die Bühne, wo das Oeynhausner Laientheater ab 19.30 Uhr die Komödie „Tote Frauen trinken nicht“ von Claudia Kumpfe unter der Regie von Andreas Freisleben spielt. Folgetermine: 5. und 12. November jeweils ab 19.30 Uhr sowie 13. November ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2100098 und www.oeynhausner-laientheater.at.

Hannes Etzlstorfer stellt in den nächsten Tagen zwei Mal seine jüngsten Habsburger-Publikationen „Karl der letzte Kaiser“ und „Kaiserliche Jagd“ vor: Am Freitag, 4. November, liest er unter dem Motto „Alle um uns spürten Geschichte“ ab 19 Uhr im Rathaussaal Neulengbach (Karten unter 0680/2219139), am Samstag, 5. November, gemeinsam mit Lelio Colloredo-Mannsfeld unter dem Motto „Kaiserliches“ ab 18 Uhr im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax (freier Eintritt; Anmeldungen unter 02666/52289-203 und e-mail literatursalon @ schlosswartholz.at). Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Mit seiner „Sonderklasse“ beendet Omar Sarsam am Samstag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Stadtsaal Mistelbach die diesjährige „Kabarettschiene Mistelbach“. Nähere Informationen unter 02572/2515-5274 und e-mail kultur @ mistelbach.at; Karten unter http://karten.mistelbach.at.

Ebenfalls am Samstag, 5. November, gelangt ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling „P.U.N.T.S. - Ein sauberes Geschäft" der britischen Fernseh-, Film- und Theaterautorin Sarah Page zur deutschsprachigen Erstaufführung (Inszenierung und Übersetzung: Bruno Max). Gespielt wird die Komödie über einen 25-Jährigen mit einer Entwicklungsstörung, dessen Eltern eine Prostituierte anheuern, um ihn von seiner Jungfräulichkeit zu befreien, in Folge am 10., 11., 12., 15., 17., 18. und 19. November jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 13. November ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Am Sonntag, 6. November, lesen im Rahmen der Österreichischen Buchwoche im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, TAM-Hausautoren und Mitglieder der hauseigenen dramatischen Schreibwerkstatt wie Helene Arhant, Gernot Blieberger, Eva Boden, Edith Hofmann, Johann Kargl, Viktoria Kutil, Gabriela Peterka und Christine Reiterer aus ihren Texten und Szenen von „Synchrontelefonie“ über „Saunatrauma“ bis „Einmal noch ein Kleinkind sein“. Beginn ist um 17 Uhr; nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Gelesen wird am Sonntag, 6. November, auch im Brandlhof in Radlbrunn, wo ARTSchmidatal ab 17 Uhr junge Autoren aus den Schreibakademien Gänserndorf und St. Pölten präsentiert. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Am Sonntag, 6. November, spielt auch die Theatergruppe TipTap ab 16 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf für Kinder ab drei Jahren „Der Grüffelo“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Für Kinder ab fünf Jahren konzipiert ist das Marionettentheater „Der Froschkönig“, welches das Märchen an Fäden im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 6. November, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach zur Aufführung bringt. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Am Sonntag, 6. November, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Gaweinstal und am Montag, 7. November, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden gelangt die Oper „König Bela“ mit Bühnenmusik von Ludwig van Beethoven und einem Libretto von Eduard Melkus zur von der Capella Academica Wien und den Meisterkursen Mistelbach gestalteten szenischen Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der Pfarrkanzlei Gaweinstal unter 02574/2113 und e-mail kanzlei @ pfarre-gaweinstal.at bzw. beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

„Genug“ heißt es ab Montag, 7. November, im Theater Forum Schwechat, wo die Schweizer Kabarettistin Isabel Meili bis Freitag, 11. November, täglich ab 20 Uhr ihre Liebeserklärung an die 1990er-Jahre auf die Bühne bringt (Regie: Magda Leeb). Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Bei einem „Kamingespräch on Tour“ diskutieren Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, Toni Innauer, Franziska Madl, Priorin des Dominikanerinnenklosters Wien, und der Freizeitforscher Peter Zellmann am Dienstag, 8. November, ab 18 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank Fischamend das Thema „Maßlos oder maßvoll? Wohin steuert unsere Gesellschaft?“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/85015, e-maul office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Schließlich wird am Dienstag, 8. November, ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Amselbein in Bad Fischau-Brunn wieder zu einer Ausgabe „Schreib-Kraft“ geladen, bei der Autoren mit und ohne Erfahrungen im literarischen Betrieb ohne Anmeldung über ihre Texte, Schreibprozesse, Erfahrungen und Pläne in der Welt der Literatur diskutieren. Nähere Informationen unter 0664/2339110 bzw. 0664/4418770 und www.schloss-fischau.at.

