Charity Royale 2022: willhaben und Veni haben mehr als 130.000 Euro für schwerstkranke Kinder gesammelt

Österreich (OTS) - Ursprüngliches Spendenziel von 100.000 Euro bereits vier Tage vor Projektende übertroffen

Mit dem Erlös gehen mehr als 30 Herzenswünsche schwerstkranker Kinder in Österreich und Deutschland in Erfüllung

Mit einem fulminanten Spendenerlös von mehr als 130.000 Euro, der ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich® sowie an Make-A-Wish Deutschland® übermittelt wurde, ging die fünfte Auflage der willhaben-Charity Royale 2022 am 25. Oktober zu Ende. Zahlreiche Streaming-Stars aus dem deutschsprachigen Raum, darunter BastiGHG, Dhalucard, Sintica und Vlesk sowie Veni als Host, haben mehr als drei Wochen lang für den guten Zweck gezockt - und damit rund 3.000 Einzelspenden von mehr als 2.000 Personen lukriert. Erfüllt werden damit mehr als 30 konkrete Kinder-Herzenswünsche, wie zum Beispiel eine private Museumsführung oder eine lang ersehnte Reise nach Los Angeles. Darüber hinaus stehen rund 30.000 Euro für anonyme Wünsche schwerstkranker Kinder bzw. zukünftige Herzenswünsche zur Verfügung.

Spendenziel um mehr als 30 Prozent übertroffen

Das erstmalige Spendenziel von 100.000 Euro wurde bereits einige Tage vor dem großen Finale in Wien erreicht – im Rahmen des Streams von Dhalucard kamen am 21. Oktober mehr als 34.000 Euro aus 548 Spenden zusammen, womit das Ziel bereits frühzeitig getoppt wurde. Erfüllt werden kann allein mit diesem Streaming-Erlös nicht nur das Herzensanliegen von Kiara, die von einem Lastenrad für Ausflüge mit Mama und Papa träumt, sondern ganze sieben weitere Wünsche. Wenige Tage später, am 25. Oktober, mündete das Spendenprojekt auch heuer in einem Streaming-Finale, das in diesem Jahr wieder live aus dem Wiener willhaben-Büro übertragen wurde. Bei diesem 13-stündigen non-stop Livestream wurden knapp 15.000 Euro zur Spendensumme addiert, während zwei StreamerInnen-Teams in der großen "Charity Olympiade" gegeneinander antraten. Geleitet von den Teamleads Veyla und Veni duellierten sich die anwesenden 14 Content Creators unter anderem im XXL Jenga und einer abgewandelten Form des Beer Pong namens Fear Pong, bis hin zu E-Sport-Games mit verbundenen Augen. Nach neun Spielen stand es unglaublicherweise unentschieden und ein einzelnes Game, der Kinderspiel-Klassiker „Kroko-Doc“, entschied für das Team von Veni.

Streamer Veni aka Rafael Eisler, Host und einer der wesentlichen Masterminds hinter Charity Royale, zeigt sich stolz: „Was 2018 mit einem einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream begonnen hat, hat sich zu Österreichs größtem Streaming- und Gaming-Charity Projekt entwickelt. Gemeinsam mit willhaben, der Make-A-Wish Foundation und einigen der erfolgreichsten deutschsprachigen StreamerInnen haben wir das Spendenziel von mehr als 100.000 Euro nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Es gibt nichts Schöneres, als damit mehr als 30 Kindern ihren sehnlichsten Herzenswunsch zu erfüllen“, so Veni, der selbst ehrenamtlich für die Make-A-Wish Foundation als Wunscherfüller tätig ist.

Seit fünf Jahren streamen für den guten Zweck

„willhaben und Veni streamen seit mittlerweile einem halben Jahrzehnt für den guten Zweck. Dabei ist es Jahr für Jahr aufs Neue bewegend zu sehen, mit wieviel Herzblut und Engagement die deutschsprachige Streaming Community zusammenkommt, um schwerstkranke Kinder zu unterstützen. Im Namen von Make-A-Wish Österreich® und Make-A-Wish Deutschland® bedanke ich mich bei allen SpenderInnen, StreamerInnen sowie den IniatorInnen für ihren wertvollen Beitrag“, so Doris Abichou, Präsidentin der Make-A-Wish Foundation® Österreich.

Dem fügt Franz Vošicky, Brand & Consumer Marketing Manager und E-Sports-Verantwortlicher bei willhaben, abschließend hinzu: „In den vergangenen Jahren hat sich Charity Royale für alle Beteiligten zu einem absoluten Herzensprojekt entwickelt. Sowohl die StreamerInnen, als auch ihre Fans und das gesamte Organisationsteam stellen im Rahmen des Spendenprojekts unter Beweis, was die deutschsprachige Streaming- und Gaming-Community ausmacht: Leidenschaft, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und der Anspruch, etwas zu bewegen.“Zum ersten Mal wurden dieses Jahr auch eigene Fanartikel produziert. Dabei werden in Kooperation mit „Das Merch“ ungebrauchte, fair hergestellte B-Ware und Deadstock-Shirts mit Charity Royale Patches veredelt und bis Ende Oktober zum Verkauf angeboten – der Netto-Erlös wird zusätzlich zur Spendensumme hinzugefügt. Drei Unikate, die während des Final-Streams von den InfluencerInnen bemalt wurden, gibt es zusätzlich auf willhaben zu ergattern.

Charity Royale 2022 im Rückblick:

Gaming-Entertainment von 1.-25. Oktober 2022

Spendenerlös: 130.970,55 Euro Euro aus 2.972 Einzelspenden mehr als 2.000 Personen

Die Streaming-Stars: Veni, Dhalucard, BastiGHG, StarletNova, xHankyy, MrsXeniaTV, Sintica & thiseguy, CastCrafter, Vlesk, Veyla und viele mehr

Der Reinerlös geht ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich® und Make-A-Wish Deutschland®, die mehr als 30 Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern erfüllen

Alle Infos zum größten karitativen Streaming-Event Österreichs sind unter www.charityroyale.at zu finden

Über Charity Royale:

Charity Royale entstand 2018, als Veni und der größte digitale Marktplatz Österreichs willhaben erstmals einen einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream übertragen haben. Aufgrund des großen Erfolgs und der unfassbar hohen Spendenbereitschaft der ZuseherInnen ging Charity Royale 2022 bereits in die fünfte Runde. 2022 wurde das Projekt Charity Royale zweifach ausgezeichnet: mit dem österreichischen Fundraising Award und mit dem „Goldenen Hashtag" als bestes Influencer-Projekt des Landes.

Über Make-A-Wish Foundation® Österreich:

Make-A-Wish Österreich ist ein karitativer Verein, der mit Hilfe ehrenamtlicher WunscherfüllerInnen Herzenswünsche schwerstkranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren erfüllt. Der Verein besteht in Österreich bereits seit 1997, international seit 1980. Bisher konnten in Österreich mehr als 1.600 Wünsche erfüllt werden. Make-A-Wish Österreich verfügt über das österreichische Spendengütesiegel, ist rein Spenden finanziert und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Ausgenommen sind aus rechtlichen Gründen Spenden, die von ÖsterreicherInnen an Make-A-Wish Deutschland® überwiesen werden.

