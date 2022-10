ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“: Die Üble Schlucht im Laternsertal auf Platz 3

Wien (OTS) - Österreich hat am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2022, in der ORF-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ gewählt: Die Üble Schlucht im Laternsertal ist auf Platz 3!

Zum neunten Mal haben die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher gemeinsam mit Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern ihren „schönsten Platz“ gekürt. „Vorarlberg heute“-Moderatorin Kerstin Polzer und Vorarlbergs Karate-Spitzensportlerin und Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin 2020 in Tokio, Bettina Plank, ermunterten zum Voting für die Üble Schlucht.

Vorarlberg mehrfach auf Spitzenplatz

Vorarlberg hat bisher alle zwei Jahre gewonnen: Den Anfang machte 2015 der Formarinsee, 2017 gewann der Körbersee und 2019 konnte der Lünersee das Rennen machen. Nachdem der Wiegensee im vergangenen Jahr zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde, steht Vorarlberg heuer erneut auf dem Podest.

Sieg geht an die Steiermark

Dieses Mal fiel die Wahl bei „9 Plätze – 9 Schätze“ auf das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark. Der zweite Platz ging an die Liechtensteinklamm in Salzburg, Platz drei holte die Üble Schlucht in Vorarlberg. Damit gewann die Steiermark nach 2014 und 2020 bereits zum dritten Mal. Vorarlberg gewann viermal (2015, 2017, 2019 und 2021), Tirol (2016) und Oberösterreich (2018) jeweils einmal.

Schlucht mit vielen Tritten und Stufen

Die Üble Schlucht liegt im Laternsertal, einem Seitental des Rheintals. Der Weg in die Schlucht erfordert gutes Schuhwerk, Trittsicherheit und Kondition. Zum Wasser hinunter führt ein alpiner Steig – und zwar von beiden Talseiten: Man kann entweder von Laterns-Thal über die Wiesen zum Eingang der Schlucht kommen oder von Rankweil aus, diese Strecke ist aber ein wenig länger. Auf beiden Wegen gibt es viele Tritte und Stufen und es kann immer wieder auch sehr rutschig sein.

Besucherinnen und Besucher werden mit bizarren Gesteinsformationen, einem grandiosen Wasserfall und unzähligen Licht- und Wasserspielen belohnt. Es ist ein Naturjuwel fernab von Massentourismus und völlig naturbelassen.

Schönste Plätze Österreichs als Buch

Begleitend gibt es wieder das Buch zur Sendung, das die Schatzsuche 2022 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten mit informativen Texten und prächtigen Bildern begleitet.

Auf vorarlberg.ORF.at und auf der Übersichtsseite tv.ORF.at/9plaetze finden sich alle Infos rund um die ORF-Show „9 Schätze – 9 Plätze“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit der Üblen Schlucht im Laternsertal ist ein weiterer Naturschatz unseres Bundeslandes auf dem Siegerpodest und beweist die Großartigkeit sowie Vielfältigkeit der Landschaft in Vorarlberg!“

