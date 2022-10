Bis zu 1,060 Millionen sahen Sieg des Friedenskircherls am Stoderzinken bei „9 Plätze – 9 Schätze“

Marktanteilsrekord in Zielgruppe 12–29

Wien (OTS) - ORF 2 zeigte sich am 26. Oktober 2022 einmal mehr als Sender der Österreicherinnen und Österreicher: Insgesamt 2,410 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 32 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, sahen das gestrige Programm, das um 9.05 Uhr mit den Übertragungen zum Nationalfeiertag begann, mit Berichten von Feierlichkeiten in ganz Österreich u. a. in „Bundesland heute“ und in der „Zeit im Bild“ fortgesetzt wurde und mit „9 Plätze – 9 Schätze“ sowie „Heimat großer Töchter und Söhne“ bzw. der „Austria 22“-Gala seinen Abschluss fand. Das Interesse an den einzelnen Sendungen war groß – einmal mehr besonders „9 Plätze – 9 Schätze“ betreffend:

Nach der Steiermark (Grüner See), Vorarlberg (Formarinsee / Rote Wand), Tirol (Kaisertal), nochmal Vorarlberg (Körbersee), dem Schiederweiher (Oberösterreich), dem Lünersee (Vorarlberg), der Strutz-Mühle (Steiermark) und zuletzt mit dem Wiegensee erneut Vorarlberg kommt der neunte Gewinner von „9 Plätze- 9 Schätze“ zum dritten Mal aus der Steiermark: das Friedenskircherl am Stoderzinken, das einst als Ort der Ruhe und Begegnung gebaut wurde, um Menschen – ungeachtet ihrer Konfession – im Zeichen des Friedens zusammenzubringen, setzte sich gestern, am 26. Oktober, gegen die anderen Kandidaten durch. Der zweite Platz ging an die Liechtensteinklamm in Salzburg, Platz drei sicherte sich die Üble Schlucht in Vorarlberg. Das wollten sich bis zu 1,060 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren 959.000 bei 33 Prozent Marktanteil (24 Prozent bei 12–29 und 18 Prozent bei 12–49) via ORF 2 live dabei. Damit erreichte „9 Plätze – 9 Schätze“ den besten Marktanteil bei 12–29 seit Sendungsstart 2014.

Anschließend sahen durchschnittlich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 14 Prozent Marktanteil in ORF 2 „Heimat großer Töchter und Söhne“ und damit jene Sendung, die neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die Großes geleistet haben. Die „Austria 22“-Gala um 23.25 Uhr verfolgten 120.000 bei 12 Prozent Marktanteil.

172.000 Seherinnen und Seher bei 24 Prozent Marktanteil erreichte die Übertragung vom Heldenplatz. Beim „Österreich-Bild am Feiertag:

Geschichten von Häusern und Menschen – 800 Jahre Stadt Wels“ waren 387.000 Personen bei 22 Prozent Marktanteil mit dabei. Die Rede des Bundespräsidenten nach der „Zeit im Bild“ sahen in ORF 1 und ORF 2 insgesamt durchschnittlich 1,115 Millionen bei 42 Prozent Marktanteil.

Alle 27 „9 Plätze – 9 Schätze“-Kandidaten 2022 am 31. Oktober im ORF-2-Hauptabend

Der Bundesländerabend wird noch „verlängert“ – am 31. Oktober steht in ORF 2 um 20.15 Uhr die Sendung „So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Armin Assinger meldet sich aus dem frisch renovierten Parlament und stellt alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2022.

Am 6. Oktober erschien, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Entdecken wir Österreichs unendliche Vielfalt“, das die Schatzsuche 2022 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet.

