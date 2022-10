#24hWien: „Twitter-Marathon“ der LPD Wien und der Stadt Wien 2022

Vorfallszeit: 28.10.2022, 07:00 Uhr bis 29.10.2022, 07:00 Uhr, Vorfallsort: Wien

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei lädt ein, uns am kommenden Wochenende auf Twitter und Instagram live bei den Einsätzen zu begleiten. Unter dem Hashtag #24hWien werden über den Twitter-Account der LPD Wien 24 Stunden lang alle an Sektorstreifen im Stadtgebiet ausgegebenen Einsätze veröffentlicht. Dieser sogenannte „Twitter-Marathon“ findet zum mittlerweile fünften Mal statt.

Wie bereits im Vorjahr nimmt auch die Stadt Wien mit der Feuerwehr, der Berufsrettung und der Gruppe Sofortmaßnahmen und Stadtservice auf Twitter (@stadt_wien) und Instagram (@stadtwien bzw. @berufsrettungwien) teil.

Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten und aktuellen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenbesatzungen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Polizeiarbeit näher zu bringen. Kommt es zu einem Einsatz für eine Sektorstreife, werden Einsatzgrund und der betroffene Bezirk umgehend als Tweet veröffentlicht. Um jedoch Behinderungen der Einsätze durch Schaulustige zu vermeiden, werden keine näheren Einsatzörtlichkeiten veröffentlicht.

Erstmals wird diese Aktion auch auf den neuen Instagram-Account @polizeiwien ausgedehnt – hier werden zeitnah zu den Einsätzen Bildmaterial in Form von Fotobeiträgen, Stories und Reels online gehen.

Der Twitter-Marathon ist eine gemeinschaftliche Aktion des Referats Soziale Medien und der Landesleitzentrale der Wiener Polizei sowie des Presse- und Informationsdienstes MA 53 der Stadt Wien.

Zusatz: Es ist keine Anmeldung oder Registrierung auf Twitter nötig, um die Tweets der Polizei lesen zu können. Die Kurzmeldungen sind ohne zusätzliche Schritte auf https://twitter.com/LPDWien auf allen internetfähigen Endgeräten einsehbar.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

01/31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at