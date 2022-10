„Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ am 30. Oktober in ORF 2

Mit Marianne Koch, Kurt Diemberger, Frank Stronach, Lucky Schmidtleitner, Paul Lendvai und Barbara Coudenhove-Kalergi

Wien (OTS) - Wie gestalte ich meine letzte Lebensphase lebenswert? Am Sonntag, dem 30. Oktober 2022, sprechen sechs Prominente in ihren 90ern – Ärztin und Buchautorin Marianne Koch, Bergsteiger und Filmemacher Kurt Diemberger, Unternehmer Frank Stronach, Regie-Ikone Lucky Schmidtleitner, Publizist Paul Lendvai und Journalistin Barbara Coudenhove-Kalergi – in „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ um 22.10 Uhr in ORF 2 über die Endlichkeit und den Umgang mit Lebenskrisen. Sie geben persönliche Einblicke und erzählen, wie sie mit schweren Momenten umgegangen sind, wie lange die Kraft schöner Lebensphasen anhalten kann und wie sie immer positiv geblieben sind.

„Alt werde ich später“ ist nicht nur der Titel eines Bestsellers von Dr. Marianne Koch, sondern auch das Lebensmotto der 91-jährigen Ex-Hollywood-Schauspielerin aus Tutzing in Bayern, die nach ihrer Filmkarriere das Medizinstudium abschloss. Beweglich und topfit lebt sie ihren persönlichen „Goldenen Herbst“ in ihrem Haus am Starnberger See, schreibt Bücher und gestaltet eine wöchentliche Medizinsendung im Bayerischen Rundfunk. Bewegung, gesunde Ernährung und ein großer Freundeskreis sind ihr Lebenselixier.

In den Hügeln von Bologna lebt der ehemalige Extrembergsteiger Kurt Diemberger, der als einziger noch lebender Mensch zwei Erstbesteigungen einiger der höchsten Bergen der Welt, des Broad Peak und des Dhaulagiri, schaffte und danach als Fotograf und Gestalter von Bergfilmen mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Für den gebürtigen Villacher ist es wichtig, sich immer neue Ziele zu setzen und auch im hohen Alter die Herausforderungen des Lebens als Bereicherung und Erfahrung anzunehmen.

Der austro-kanadische Millionär, Erfinder und Unternehmer Frank Stronach, der als Franz Strohsack in der Steiermark geboren wurde und als Auswanderer in Kanada ein weltweites Imperium in der Autoindustrie aufgebaut hat, ignoriert den Neuner zu Beginn seines Alters und ist nach wie vor voll von Visionen, wie man die Welt verbessern könnte: Von der Herstellung von Bio-Lebensmitteln bis zu einem kleinen Stadtauto reichen seine Projekte, für die er laufend im Privatjet die Welt umrundet. Er stand den Gestaltern der Sendung für ein Interview in dem einst von ihm gegründeten Golfclub Fontana zur Verfügung.

Der 91-jährige Sportregisseur Lucky Schmidtleitner, der noch heute sein Wissen dem Regienachwuchs eines Privatsenders weitergibt, wurde mit seinen Ideen und Innovationen auf dem Gebiet von Live-Sportübertragungen zur Legende. In vielen Sportarten erreichte er selbst im Laufe seines Lebens die Meisterschaft und übte z. B. bis kurz vor dem Interview Golf aus. Dann allerdings warf ihn eine komplizierte Operation etwas zurück. Doch mit Hartnäckigkeit und Training hofft der 91-Jährige, schon bald wieder abschlagen zu können. Die TV-Übertragungen des Hahnenkammrennens und der Formel 1 verdanken Lucky Schmidtleitner ihre Attraktivität für ein weltweites Publikum – er wiederum dem ORF die Möglichkeit, seine Ideen technisch umsetzen zu können.

Der gebürtige Ungar Paul Lendvai, der in den 1950er Jahren nach Österreich immigrierte, ist den Menschen als Buchautor, Fernsehkommentator und Diskussionsleiter ein Begriff. Seine ausgewiesene Kompetenz in Fragen der Ost- und Balkanpolitik sowie sein unermüdlicher Schatz an Erlebnissen und Anekdoten machen ihn zur journalistischen Legende. Umtriebig, fröhlich, arbeitsam sowie voll geistiger Frische und Neugierde gestaltet er an der Seite seiner dritten Frau seinen ganz persönlichen „Goldenen Herbst“ in Wien.

Die „Grande Dame“ des österreichischen Journalismus Barbara Coudenhove-Kalergi, die vor 90 Jahren in Prag geboren wurde, gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen bis heute in Schulen an die jüngere Generation weiter. Als Kind musste sie zunächst den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in ihrer Heimatstadt miterleben, um dann am Ende des Krieges von dort vertrieben zu werden. Seit 1945 lebt sie in Österreich und hat für viele große Zeitungen geschrieben. In den 1970er Jahren wurde sie Osteuropa-Expertin und Korrespondentin für den ORF. Die sensible Beobachterin des Zeitgeschehens hat viele Menschen mit ihren Reportagen bewegt und lebt ihr Talent zum Gestalten mit Wort und Schrift bis heute in Büchern und Kolumnen aus.

