„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Marold, Athanasiadis, Weinzettl und Gernot

Am 28. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier ruft in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 28. Oktober 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 den „Welttag der Katze“ aus. Passend dazu kann das Rateteam – bestehend aus Gerold Rudle, Eva Maria Marold, Caroline Athanasiadis, Monica Weinzettl und Viktor Gernot – süße Goodies gewinnen.

Die Fragen, denen sie sich stellen müssen, sind allerdings beinhart, wie zum Beispiel: Was ist ein Dekobier? Bassist Georg Breinschmid und Kabarettist Gunkl stellen anlässlich der Präsentation ihres gemeinsamen Buches die Promifrage und möchten wissen: Warum hieß ein deutscher Monarch namens Friedrich I. auch „Friedrich der Gebissene“?

