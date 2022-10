Club 20: Diskussion über neue Strategien des Kunstmarktes im Hotel InterContinental Wien

Die Veranstaltungsreihe, die vom österreichischen Unternehmer Michael Tojner initiiert wurde, geht am 3. November 2022 mit dem Titel „Kunst – Markt – Mechanismen" in die nächste Runde.

Wien (OTS) - Der heimische Kunstmarkt hat nicht nur erstaunliche Widerstandskraft bewiesen, er ist sogar gestärkt aus der Covid-Krise hervorgegangen, wie jüngste Studien belegen. Dennoch war die Branche gezwungen, ihre Strategien zu neu auszurichten: Der Onlinevertrieb wurde ausgebaut, Messeformate neu aufgesetzt und gültige Ordnungsprinzipien infrage gestellt.

Was heißt das nun für die Kunst und das Betriebssystem Kunst? Und in welcher Form wirken sich die aktuellen Entwicklungen am heimischen Markt aus?

Anlässlich des vom Magazin trend jährlich publizierten Kunstrankings diskutiert trend-Kulturressortleiterin Michaela Knapp im Club 20 mit Andrea Jungmann (Managing Director Sotheby’s), Valentin Kenndler (Managing Partner von Contemporary Art Advisors), Mona Hahn (Künstlerin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien) und Florian Steininger (Künstlerischer Leiter der Kunsthalle Krems). Die Veranstaltung mit dem Titel „Kunst – Markt – Mechanismen: Aktuelle Trends und Player, neue Strategien und Werte“ findet am 3. November um 18.30 Uhr im Hotel InterContinental Wien statt.

Urbanes Veranstaltungsformat mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft

Das urbane Veranstaltungsformat Club 20 im legendären Hotel InterContinental wurde 2015 vom österreichischen Unternehmer Michael Tojner ins Leben gerufen wurde. Alle bisherigen Diskussionsrunden sind als Podcast auf www.club20.net abrufbar.

„Club 20 steht allen interessierten Besucherinnen und Besuchern offen und versteht sich auch als Vernetzungsplattform rund um spannende Themen unserer Zeit. Uns ist es wichtig, gesellschaftspolitische Themen aufs Tapet zu bringen und einen breiten Diskurs anzustoßen. In den letzten sieben Jahren konnten wir hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Wissenschaft begrüßen. Dass diesmal die Kunst im Fokus steht, freut mich besonders. Denn auch bei uns in der Unternehmenszentrale in Mariahilf im VARTA Haus spielen künstlerische Arbeiten eine bedeutende Rolle. Damit wollen wir die Verbindung zwischen Architektur und technischen Innovationen sowie von Kunst und Unternehmergeist einmal mehr betonen“, sagt Club20-Initiator und Unternehmer Michael Tojner.

VARTA Haus als Inbegriff für Kunst im öffentlichen Raum

Das VARTA Haus vis-à-vis des MuseumsQuartier hat sich zum Inbegriff für Kunst im öffentlichen Raum etabliert – mit Arbeiten von Peter Sandbichler, Ronald Kodritsch, Arnold Reinthaler und Brigitte Kowanz – und ist Sitz der Montana Tech Components AG sowie des Immobilienunternehmens WertInvest des österreichischen Unternehmers Tojner. Zu der 2006 von Tojner gegründeten und global aktiven Industriegruppe zählen die VARTA AG, die Aluflexpack AG und die Montana Aerospace AG.

Club 20 im legendären Hotel InterContinental Wien: "Kunst – Markt – Mechanismen: Aktuelle Trends und Player, neue Strategien und Werte“

Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos – Anmeldungen unter office @ club20.net (begrenzte Teilnehmerzahl).



Datum: 03.11.2022, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Hotel InterContinental Wien

Johannesgasse 28, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.club20.net

