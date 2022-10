Talentetage 2022: Jugendliche finden Zugang und Freude an Technikberufen

Mit den 9. Talentetagen am 3. und 4. November 2022 will das Technische Museum Wien gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien Jugendliche für technische Berufe begeistern.

Wien (OTS) - Technik-Fachkräfte sind gefragter denn je und haben vielversprechende Karrieremöglichkeiten am Arbeitsmarkt der Zukunft. Um Jugendliche für Berufswege im technischen Bereich zu begeistern, veranstalten das Technische Museum Wien und die Wirtschaftskammer Wien am 3. und 4. November 2022 die Talentetage. Bei der Informationsveranstaltung können junge Menschen zwischen 12 und 15 Jahren nicht nur mehr über Berufsbilder aus Industrie, Transport, Verkehr, Gewerbe, Handwerk und Handel lernen, sondern treten auch in direkten Austausch mit Lehrlingen und FachexpertInnen, die ihre Technik-Ausbildungen präsentieren und Fragen der Jugendlichen zu Berufsalltag und Karrierechancen beantworten.

Offener BesucherInnen-Nachmittag am Freitag, 4. November, 13:00–17:00 Uhr

Zielgruppe der Talentetage sind in erster Linie Schulklassen, allerdings ist heuer bereits zum zweiten Mal der Freitagnachmittag für Jugendliche außerhalb des Klassenverbandes reserviert. Dabei können sie kostenlos bei einem Interessencheck ihre persönlichen Stärken und Talente herausfinden und sich am Stand des BiWi (Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft) beraten lassen. Im Anschluss haben die Jugendlichen bei den Stationen der teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit, ihr technisches Talent zu erproben, Kontakte zu den Unternehmen zu knüpfen und Fragen zu stellen – die ExpertInnen stehen Rede und Antwort. Als speziellen Anreiz können die Jugendlichen heuer auch zwei der „Technik Talks“ im Festsaal erleben. Diese moderierten Gesprächsrunden mit FachexpertInnen und Lehrlingen waren bisher Schulklassen vorbehalten.

Exzellente Berufschancen für Technik-Nachwuchs

Das Technische Museum Wien und die Wirtschaftskammer Wien verfolgen mit den Talentetagen das Ziel, junge Menschen für Technikberufe in Industrie, Gewerbe und Handwerk, Handel sowie Transport und Verkehr zu begeistern und die vielfältigen Möglichkeiten und Karrierewege in diesen Bereichen aufzuzeigen. „Denn Fachkräfte mit technischer Ausbildung sind in allen Branchen gesucht und gefragt – heute ebenso wie auch in Zukunft. Junge Menschen, die eine technische Ausbildung wählen, treffen daher eine gute Wahl: Sie legen damit den Grundstein für einen spannenden Job mit guten Karriere- und Verdienstmöglichkeiten“, betont Maria Smodics-Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien. „Die Talentetage sollen Jugendliche für Technik interessieren und begeistern. Ohne Berührungsangst können sie hier technische Berufe kennenlernen, sich ausprobieren und Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wir freuen uns, diese Veranstaltung wieder gemeinsam mit dem Technischen Museum Wien durchführen zu können, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Welt der Technik als Berufsweg für sich zu entdecken.“

Auch Peter Aufreiter, Generaldirektor des Technischen Museums Wien, freut sich über die Kooperation: „Die exzellente Zusammenarbeit mit unserem Bildungspartner Wirtschaftskammer Wien ermöglicht uns bereits zum wiederholten Mal ein aufschlussreiches gemeinsames Programm anzubieten. Durch die Teilnahme von österreichischen Top-Unternehmen erhalten Jugendliche umfassende Einblicke in die unterschiedlichsten Zukunftssektoren und können sich im persönlichen Austausch mit Lehrlingen und Fachkräften Orientierung in der dynamischen Arbeitswelt und den unterschiedlichsten Berufsfeldern verschaffen.

Talentetage im Technischen Museum Wien

Do., 3. November 2022 von 09:00–15:00 Uhr

Fr., 4. November 2022 von 09:00–17:00 Uhr

Diese zwölf Unternehmen sind dabei:

Bosch Gruppe Österreich

DENZEL Gruppe

Otto Bock Healthcare Products GmbH

ÖBB Infrastruktur AG

Österreichische Post AG

PORR AG

SCHACHERMAYER-Großhandelsgesellschaft m.b.H.

SCHENKER & CO AG

Siemens AG Österreich

STRABAG AG

VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H.

Wenzel logistics GmbH

Die Veranstaltung richtet sich an 12- bis 15-Jährige innerhalb und außerhalb des Klassenverbandes, die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter www.technischesmuseum.at/event/talentetage

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Madeleine Pillwatsch, Public Relations

+43 1 899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse



Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

+43 1 514 50-1636

cvd @ wkw.at

wko.at/wien/presse