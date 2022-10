Wiederkehr/Hanke: Business Immigration Office als Servicestelle für internationale Fachkräfte seit einem Jahr in Betrieb

Fast 6.000 Anträge auf Aufenthaltstitel gestellt und rund 360 in Wien ansässige Unternehmen beraten.

Wien (OTS) - Seit knapp einem Jahr ist das Business Immigration Office der Stadt Wien in Betrieb. Die neue Servicestelle wurde für internationale Fachkräfte, Unternehmen, Organisationen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen eingerichtet, um Verfahren wie die Erteilung der Rot-Weiß-Karte für eine Arbeitserlaubnis in Österreich so unkompliziert und rasch wie möglich abzuwickeln. Die Stadt Wien Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft arbeitet am Standort in der Zelinkagasse 9 eng mit der Wirtschaftsagentur Wien und dem AMS Wien zusammen.

5.776 Anträge auf Aufenthaltstitel von Personen aus Drittstaaten wurden seit 1.9.2021 gestellt, 74% dieser Anträge sind bereits bewilligt worden. Die meisten Anträge kamen aus den Ländern Indien, Russland, Serbien, Türkei und Iran. Mehr als zwei Drittel der bewilligten Anträge sind Rot-Weiß-Rot Karten und Blaue Karten.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die enge Verknüpfung von behördlichen Abläufen und mehrsprachigen Beratungsleistungen im Business Immigration Office ist vorbildlich. Vor allem für Arbeitskräfte sowie Unternehmen erleichtert dieser One-Stop-Shop die Ansiedelung in Wien. Es ist auch gut, dass die Rot-Weiß-Rot Karte reformiert wurde, jedoch müssten nun dringend auch die anderen Verfahren im Niederlassungsbereich vereinfacht werden, um den Wirtschaftsstandort Wien als moderne internationale Metropole noch stärker zu fördern.“

Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Das Business Immigration Office wurde mit dem Ziel gegründet, internationalen Fach- und Schlüsselkräften eine eigene Ansprechstelle zu bieten. Durch die Kombination des Beratungs-Know-how der Expert*innen der Wirtschaftsagentur Wien und jener der MA35 können wir Abläufe optimieren und so hochqualifizierten Arbeitskräften die Ansiedlung in Wien erleichtern. Davon profitieren nicht nur die Kund*innen, sondern der gesamte Wirtschaftsstandort Wien“.

Beratung für 2.500 Personen und 360 in Wien ansässige Unternehmen

Die Abteilung der Stadt Wien für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) kümmert sich vor Ort mit 22 Mitarbeiter*innen um die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Das mehrsprachige Team der Wirtschaftsagentur Wien berät nur wenige Räume weiter umfassend zum Aufenthalts- und Beschäftigungsrecht in Wien. Die Nachfrage ist sehr groß. In nur einem Jahr haben die Expert*innen der Wirtschaftsagentur Wien im Business Immigration Office rund 2.500 Menschen aus 89 Ländern beraten. Zusätzlich haben rund 360 in Wien ansässige Unternehmen den Dialog mit dem Team der Wirtschaftsagentur Wien gesucht. Diese Unternehmen benötigen vor allem Unterstützung bei Fragestellungen zu aufenthaltsrechtlichen Anträgen ihrer internationalen Fach- und Führungskräfte. Unter den Top 20 der beratenen Unternehmen waren auffällig viele „Schwergewichte“ aus dem Forschungssektor sowie dem universitären Bereich: etwa das AIT (Austrian Institut of Technology), das IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie), aber auch die Universität Wien, die Technische Universität, die CEU (Central European University), die BOKU Wien.

„Um der großen Nachfrage gerade im Wissenschafts- und Forschungsbereich zu entsprechen, wird das 3-köpfige Team der Wirtschaftsagentur Wien im Business Immigration Office um eine weitere Person aufgestockt. Diese wird sich in der Beratung speziell um aufenthaltsrechtliche Fragestellungen von internationalen Forscher*innen und wissenschaftlichem Universitäts-Personal kümmern“, so Hanke.

Auch das AMS ist in viele Verfahren miteingebunden und unterstützt bei arbeitsmarktrechtlichen Fragen. Mit dem Business Immigration Office werden so rechtliche Angelegenheiten wie Anträge auf Aufenthaltstitel und mehrsprachige Beratungen zu Beschäftigungs- und Aufenthaltsrecht unter einem Dach vereint.

