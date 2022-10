Neues IFA Investment in Graz: Wohnbauentwicklungsprojekt „Josef-Pock-Straße 1-3“

IFA AG startet mit 492. Bauherrenmodell

Baukostengarantie und Erstvermietungsgarantie als Sicherheit

Baubeginn im Frühjahr 2023, geplante Fertigstellung im Winter 2024

Nach vollständiger Platzierung von „Dornschneidergasse 27“ und „Puchstraße 44“ im September bietet die IFA AG privaten Anleger:innen ein neues Realwertinvestment in Graz: Mit dem geförderten Wohnbauentwicklungsprojekt „Josef-Pock-Straße 1-3“ schafft IFA in attraktiver Stadtlage 32 topmoderne, leistbare Neubauwohnungen zwischen 41 und 80 m2, jede mit privaten Freiflächen. Die Mindestbeteiligung ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von 16.000 Euro p.a. über drei Jahre möglich. Mit diesem Eigenkapital und dem zusätzlich berücksichtigten Fremdkapital erwerben Anleger:innen eine Beteiligung von insgesamt 120.785 Euro und tragen zur Schaffung von nachgefragtem, gefördertem Wohnraum in Graz-Gösting bei. Investor:innen profitieren unter anderem von langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, der Beständigkeit eines realen Sachwerts, öffentlichen Förderungen und steuerlichen Begünstigungen.

Baukosten- und Erstvermietungsgarantie für höchste Sicherheit

Zusätzlich hervorzuheben: Die Baukosten sind als Festpreis garantiert, dazu gewährleistet die IFA AG die Mieteinnahmen für 12 Monate ab Erstvermietung und ermöglicht Anleger:innen eine Verwertungsoption, mit der flexibel auf Marktentwicklungen reagiert werden kann, um Wertsteigerungspotenziale zu realisieren. Der Spatenstich des Wohnbauentwicklungsprojekts erfolgt im Frühjahr 2023, geplante Fertigstellung ist im Winter 2024.

„Graz wächst und hochwertiger, leistbarer Wohnraum ist begehrt. IFA konnte 2022 in der steirischen Landeshauptstadt bereits drei Wohnbauentwicklungsprojekte binnen kurzer Zeit vollständig platzieren. Die Investor:innennachfrage ist konstant hoch. Unsere Marktkenntnis sowie Expertise gewährleistet Realisierungen innerhalb kalkulierter Kosten- und Zeitpläne – in vielen Fällen sogar mit kürzeren Bauzeiten als geplant. Unser neues Immobilieninvestment ‚Josef-Pock-Straße 1-3‘ bietet Investor:innen erneut eine attraktive Anlageoption mit allen Vorzügen des Bauherrenmodells und zusätzlicher Sicherheit durch Erstvermietungs- und Baukostengarantie“, berichtet Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Daten & Fakten: „Josef-Pock-Straße 1-3“

Standort: Josef-Pock-Straße 1-3, 8051 Graz

Wohnungen: 32 Neubauwohnungen, jede mit zugeordneter Freifläche wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse

15 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 11,9 Mio. Euro

Investment: Ertragsinvestment in ein IFA Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Winter 2024

Über IFA - Institut für Anlageberatung

Seit 1978 bietet die IFA AG privaten und institutionellen Anleger:innen maßgeschneiderte Immobilieninvestments mit kurz-, mittel- und langfristigem Anlagehorizont. IFA-Expert:innen betreuen Investments im gesamten Zyklus der Immobilie – von der Projektauswahl und Konzeptionierung über die Realisierung bis hin zu professionellem Asset- und Property-Management. Als Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat IFA österreichweit bereits rund 500 Projekte, großteils geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte und exklusive Prime Investments, erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür mehr als 2,5 Mrd. Euro anvertraut. IFA ist ein Tochterunternehmen von SORAVIA und Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at