SHUTTERSTOCK GEHT EINE PARTNERSCHAFT MIT OPENAI EIN UND EBNET DEN WEG FÜR DIE ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG VON KI-INHALTEN

Shutterstock fördert Innovationsexzellenz durch die Erweiterung der OpenAI-Partnerschaft, die sich auf die Bereitstellung der fortschrittlichsten kreativen Tools der Branche konzentriert

Shutterstock unterstützt seine Mitwirkenden mit der Einführung eines Fonds zur Entschädigung von Künstlern für ihre Beiträge zu KI-Datensätzen

Shutterstock, Inc. („das Unternehmen") (NYSE: SSTK), die führende globale kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, stellte heute seinen Aktionsplan zur Einführung seiner Funktionen für KI-generierte Inhalte vor, die gegenüber seinen Kunden und Mitwirkenden verantwortungsvoll und transparent sind. Durch die Erweiterung seiner Partnerschaft mit OpenAI, die Einrichtung eines Fonds, um Künstler für ihre Beiträge zu entschädigen, und die Fokussierung seiner F&E-Maschine auf das Sammeln und Veröffentlichen von Erkenntnissen im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten positioniert sich Shutterstock an der Spitze der neuen Technologie – dem „Turboboost" für ethisches, kreatives Geschichtenerzählen für alle.

„Die Medien, mit denen Kreativität zum Ausdruck gebracht wird, entwickeln und erweitern sich ständig. Wir sind uns bewusst, dass es unsere große Verantwortung ist, diese Entwicklung anzunehmen und sicherzustellen, dass die generative Technologie, die Innovationen vorantreibt, auf ethischen Praktiken beruht", sagte Paul Hennessy, Chief Executive Officer von Shutterstock.„Wir haben eine lange Geschichte der Integration von KI in alle Bereiche unseres Unternehmens. Diese Kompetenz auf Expertenebene macht Shutterstock zum idealen Partner, um unsere kreative Gemeinschaft bei der Navigation dieser neuen Technologie zu unterstützen. Und wir setzen uns dafür ein, bewährte Praktiken und Erfahrungen zu entwickeln, um unser Ziel zu erreichen, nämlich die Welt in die Lage zu versetzen, mit Zuversicht kreativ zu sein.

Shutterstock + OpenAI: Kreativität in der Geschwindigkeit Ihrer Fantasie

Diese Zusammenarbeit bringt die nahtlosen bildgenerierenden Funktionen von OpenAI zu Shutterstock-Benutzern auf der ganzen Welt – mit der Möglichkeit für Kunden, Bilder basierend auf den Kriterien, die sie eingeben, sofort zu generieren. Das nennt Shutterstock Kreativität in der Geschwindigkeit Ihrer Fantasie.

Diese Vereinbarung vertieft die strategische Partnerschaft zwischen Shutterstock und OpenAI, die 2021 begann.

„Die Daten, die wir von Shutterstock lizenziert haben, waren entscheidend für das Training von DALL-E", sagte Sam Altman, CEO von OpenAI. „Wir freuen uns, dass Shutterstock seinen Kunden Bilder von DALL-E als eine der ersten Bereitstellungen über unsere API anbietet, und wir freuen uns auf zukünftige Kooperationen, während künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil der kreativen Arbeitsabläufe von Künstlern wird."

Wenn diese Integration in den kommenden Monaten auf Shutterstock.com eingeführt wird, erhalten die Kunden direkten Zugang zu diesen bildgenerierenden KI-Funktionen, die ihre kreativen Arbeitsabläufe verbessern. Mitwirkende von Shutterstock werden für die Rolle entschädigt, die ihre Inhalte bei der Entwicklung dieser Technologie gespielt haben.

Shutterstock.AI erschließt neue Einnahmequellen für Mitwirkende Shutterstock ist der Ansicht, dass KI-generierte Inhalte die kumulative Anstrengung seiner beitragenden Künstler sind. In dem Bestreben, einen neuen Branchenstandard zu schaffen und neue Einnahmequellen für die Künstlergemeinschaft des Unternehmens zu erschließen, hat Shutterstock außerdem den Rahmen geschaffen, um zusätzliche Vergütungen für Künstler bereitzustellen, deren Werke zur Entwicklung der KI-Modelle beigetragen haben. Das Unternehmen zielt außerdem darauf ab, Mitwirkende in Form von Lizenzgebühren zu entschädigen, wenn ihr geistiges Eigentum verwendet wird.

Einen ethischen und gleichberechtigten KI-Rahmen schaffen Um einen ethischen und inklusiven Rahmen für Inhalte und KI zu erstellen, ist Shutterstock ein stolzer Sponsor und Teilnehmer der Weltkonferenz 2022 der World Ethical Data Foundation. Mit einem starken Fokus auf die Bedeutung der Inklusivität in der Technologie, von Anstellungen bis zur Reduzierung von Verzerrungen bei Systemen und dem Aufbau von gegenseitigen Kontrollen, um die ethische und integrative Datennutzung zu gewährleisten, fördert Shutterstock weiterhin Fortschritte sowohl in der technologischen Innovation als auch bei DEI (diversity, equity and inclusion) in den kreativen Branchen.

Im wichtigen Bestreben, die IP-Rechte seiner Künstler, Fotografen und Schöpfer zu schützen, ist Shutterstock weiterhin führend bei der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren und setzt Methoden ein, um sicherzustellen, dass Nutzungsrechte und ordnungsgemäße Lizenzen für alle vorgestellten Inhalte – einschließlich KI-generierter Inhalte – gesichert sind.

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Shutterstock.AI Erfahren Sie mehr über die Initiativen von Shutterstock rund um KI-generierte Inhalte, einschließlich einer exklusiven KI-generierten Kollektion von Creative Producer Alex Ambroziak auf shutterstock.com/generate.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind zukunftsgerichtet. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen in Bezug auf Unternehmensprognosen, Branchenaussichten, künftige Geschäfte, künftige Betriebsergebnisse oder die Finanzlage, künftige Dividenden, unsere Fähigkeit, Akquisitionen zu tätigen und die von uns erworbenen oder möglicherweise erworbenen Unternehmen in unsere bestehende Betriebe zu integrieren, neue oder geplante Funktionen, Produkte oder Dienstleistungen, Managementstrategien, unsere Wettbewerbsposition und die COVID-19-Pandemie. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „kann", „wird", „würde", „sollte", „erwarten", „anstreben", „rechnen mit", „glauben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „vorhersagen", „vorhaben", „versuchen", „potenziell", „Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Ausdrücke erkennen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem diejenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K sowie in anderen Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, erläutert werden. Aufgrund solcher Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren können sich die tatsächlichen Ergebnisse von Shutterstock erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erläutert oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu diesem Datum und Shutterstock übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (New Yorker Börse: SSTK) ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhältliche hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 424 Millionen Bilder und mehr als 27 Millionen Videoclips im Angebot.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Darüber hinaus ist das Unternehmen Inhaber von Splash News, der weltweit führenden Unterhaltungsnachrichten-Agentur für Redaktionen und Medienunternehmen in aller Welt; Pond5, der weltweit größte Marktplatz für Videoinhalte; TurboSquid, der weltweit größte Marktplatz für 3D-Inhalte; PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine High-End-Bilderkollektion; Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop; Premium Beat, eine kuratierte, lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine führende Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien weltweit; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform, sowie Bigstock, ein wertorientiertes Media-Angebot an Archivmaterial.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

