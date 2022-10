Tagesbefehl Bundesministerin Klaudia Tanner zum Nationalfeiertag 2022

„Unser Bundesheer - Stets bereit für Österreich!“

Wien (OTS) - Werte Soldatinnen und Soldaten des Präsenz- und Milizstandes,

werte zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!



Der Nationalfeiertag ist immer eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass das Österreichische Bundesheer immer für die Bevölkerung da ist.

Der 24. Februar 2022 stellt eine Zäsur in der Geschichte der Sicherheitspolitik dar und das weltweit. Viele Nationen mussten in Folge ihre Politik neu ordnen. So auch die Staaten der Europäischen Union. Und auch Österreich muss sich neu orientieren. Denn, und das gilt es gerade heute zu betonen: Die immerwährende Neutralität ist ein hohes Gut! Eines steht aber fest: Die gesetzliche Neutralität schützt uns nicht vor hybriden Angriffen, Terror und anderen Bedrohungen.

Aber unser Bundesheer tut es und schützt Österreich und verteidigt somit auch die Neutralität unseres Landes.

Die historische Wende dieses Februartages hat dazu geführt, dass wir unser Bundesheer völlig neu denken und die Weichen neu stellen mussten.

In den vergangenen Jahren haben Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete, Unglaubliches geleistet. Dazu zählen die unzähligen Naturkatastrophen oder die Coronapandemie, bei der Sie alles gegeben haben, um zu helfen. Das war wichtig, wichtig für Österreich und uns alle. Doch nun müssen wir uns wieder unseren Kernaufgaben widmen:

Die Hauptaufgabe des Bundesheeres ist es,

unser Land mit der Waffe zu verteidigen – als Soldatinnen und Soldaten.

Der Beruf der Soldatin oder des Soldaten unterscheidet sich fundamental von allen anderen Jobs. Denn es gibt keinen anderen Job, der es im Ernstfall erfordert, auch unter Einsatz des eigenen Lebens zu handeln. Dafür gebührt Ihnen allen Respekt und Anerkennung. Das haben Sie sich verdient, denn Sie sind bereit für unsere Bevölkerung, für unser Land alles zu geben.

Mit dem neuen Heeresbudget ist uns nun ein unglaublich wichtiger Schritt gelungen. Mit diesem Pfad den wir nun einschlagen, erreichen wir nie dagewesene Mittel für unser Bundesheer.

Allein nächstes Jahr steigt unser Budget um 680 Mio. Euro. Wir erhalten 16 Mrd. in den kommenden vier Jahren. Und mit dem LV-Finanzierungsgesetz sorgen wir dafür, dass das Budget weiter steigt. Und so wird erstmalig in der Geschichte unser Budget auf zehn Jahre abgesichert.

Mit diesen Mitteln werden wir in die Mobilität, in den Schutz und in die Wirkung unserer Soldatinnen und Soldaten sowie in die Infrastruktur unseres Heeres investieren. Nicht zum Selbstzweck, nein um Österreich und unsere Bevölkerung zu schützen.

Unsere Mission lautet jetzt daher: Vorwärts!

Unser Bundesheer wird moderner und einsatzfähiger!

Modern in all seinen Facetten, von der Infrastruktur über die Ausrüstung, bis hin zu den Fahrzeugen, und kampffähig, zu jeder Zeit, gegen jede Bedrohung zum Schutz für unseres Österreichs, für unsere Bevölkerung.

Werte Soldaten, Soldatinnen und Zivilbedienstete!

Abschließend möchte ich Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz für die Landesverteidigung danken und dafür, dass Sie in dieser schwierigen Zeit durchhalten und weiterhin Ihre Leistung zeigen. Aktuell stehen rund 1.200 Männer und Frauen im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz Migration an unseren Grenzen beziehungsweise beim Objektschutz in Wien. Im Ausland sind derzeit mehr als 800 Soldatinnen und Soldaten in 14 Missionen eingesetzt. Für all diese Einsätze danke ich Ihnen sehr! Sie tun dies zum Schutz und der Sicherheit der österreichischen Bevölkerung. Daran soll uns auch dieser Nationalfeiertag erinnern!

Es lebe das Österreichische Bundesheer! Es lebe die Republik Österreich!

Mag. Klaudia Tanner

Bundesministerin für Landesverteidigung





