Nationalfeiertag – Rendi-Wagner: „Die österreichische Neutralität stärkt unsere Sicherheit“

„Neutral zu sein bedeutet nicht, gesinnungsneutral zu sein“ – SPÖ-Chefin will „Österreich, das sich mit Zuversicht und Zusammenhalt Herausforderungen stellt“

Wien (OTS/SK) - Zum Nationalfeiertag spricht sich SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner klar für die Erhaltung der österreichischen Neutralität aus. „Unsere Neutralität ist ein zentraler Bestandteil der österreichischen Sicherheitspolitik – sie stärkt unsere Sicherheit.“ Gerade unsere Neutralität schaffe Möglichkeiten, die andere Staaten aufgrund ihrer militärischen Bündnisse nicht haben, so die SPÖ-Klub- und -Parteivorsitzende. Unser Auftrag als neutrales Land sei eine aktive Außen- und Friedenspolitik und in Konflikten zu vermitteln, wie es Österreich in der Vergangenheit schon oft getan hat. Das zeige auch das große internationale Engagement des Bundesheeres bei UNO-Friedenseinsätzen. „Österreich ist international ein verlässlicher Partner und muss das auch in Zukunft sein“, so Rendi-Wagner. Eines sei klar: „Neutral zu sein bedeutet nicht, gesinnungsneutral zu sein. Unsere Neutralität hat uns in der Vergangenheit nicht daran gehindert, klar Stellung zu beziehen und sie tut es auch heute nicht“, so Rendi-Wagner am Nationalfeiertag. Die österreichische Neutralität sei nichts, was man einem Trend folgend einfach abschaffen sollte. "Zur Neutralität zu stehen bedeutet aber auch, zum Bundesheer zu stehen. Das Heer muss so ausgestattet sein, dass es seine verfassungsmäßigen Aufgaben auch erfüllen kann", sagt die SPÖ- und Klubvorsitzende. ****

In einer Videobotschaft zum Nationalfeiertag sagt Rendi-Wagner, dass es wieder Zuversicht und Zusammenhalt in Österreich brauche, um sich den großen Zukunftsaufgaben erfolgreich stellen zu können: „Ein Österreich, das wir wollen, ist ein Land, das zusammenhält und allen Menschen die Voraussetzungen bietet, ein gutes und sicheres Leben zu führen.“ Dazu müsse mit klugen und weitsichtigen Maßnahmen die Rekordteuerung bekämpft und die Energiewende vorangetrieben werden, um Arbeitsplätze zu schaffen und unseren Industriestandort abzusichern. „Wir haben nur dieses eine Land – und wir haben nur eine gemeinsame Zukunft. Machen wir gemeinsam das Beste daraus“, so Rendi-Wagner.

