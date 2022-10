Nehammer: „Landeshauptmann Toni Mattle wird Tirol in eine gute Zukunft führen“

Die Volkspartei gratuliert Toni Mattle zur Wahl zum Landeshauptmann von Tirol

Wien (OTS) - „Landeshauptmann Toni Mattle wird Tirol in eine gute Zukunft führen. Er ist ein höchst kompetenter Politiker, steht für Bürgernähe und Pragmatismus und hat das richtige Gespür für die Tirolerinnen und Tiroler. Hinter Landeshauptmann Toni Mattle steht nicht nur eine geschlossene Volkspartei, sondern eine Koalition mit stabiler Mehrheit, die alle Voraussetzungen für eine zukunftsweisende Politik in Tirol erfüllt. Dank seiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister und Landespolitiker kennt Toni Mattle die Bedürfnisse und Wünsche der Tirolerinnen und Tiroler in- und auswendig und wird sich für sie von nun an auch als Landeshauptmann mit voller Kraft einsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche dem Landeshauptmann sowie der gesamten Tiroler Landesregierung alles erdenklich Gute“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer dem vom Tiroler Landtag zum Landeshauptmann gewählten Toni Mattle.

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es großartig, Tirol in derart kompetenten Händen zu wissen. Ich beglückwünsche Anton Mattle und die gesamte Tiroler Landesregierung zur Wahl und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung des Koalitionsabkommens. Mit dem frischgewählten Landeshauptmann, seinem Regierungsteam und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann ist die Tiroler Volkspartei bestens aufgestellt und bleibt weiterhin ein Stabilitätsfaktor im Land Tirol“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, zur offiziellen Wahl der neuen Landesregierung in Tirol.

„Unsere höchste Anerkennung gebührt natürlich Landeshauptmann a.D. Günther Platter, der das Land Tirol geprägt hat wie kein anderer. Er hat sich seinen politischen Ruhestand mehr als verdient“, so Nehammer und Stocker abschließend.

