„Porno, Porno“: „Am Schauplatz“-Reportage über die vielen Gesichter eines Milliardengeschäfts

Am 27. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Beim Begriff Pornofilm denken die meisten Menschen an explizite Bilder und illegale Machenschaften – den sogenannten Mainstream-Porno, der auf den großen Gratis-Plattformen im Internet leicht zugänglich ist. Ein Milliardengeschäft. Daneben gibt es aber mittlerweile auch viele andere Pornos. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Porno, Porno“ – zu sehen am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Tiba Marchetti bei Pornodrehs in Berlin und hat die Beteiligten gefragt, warum und wie sie in der Pornoszene arbeiten. In Bad Ischl hat sie die Herausgeber des Österreichischen Kontaktmagazins ÖKM getroffen, das in der 1980er Jahren eine Goldgrube war, und über die Veränderungen in der Pornoindustrie gesprochen. Und in Wien hat sie erfahren, was im Fortuna, dem ältesten Erotikkino der Stadt, außer Pornofilmen sonst noch läuft.

Thomas Janisch verkauft in seinem Sexshop in Bad Ischl seit 40 Jahren Pornofilme mit Handlung auf DVDs. „Manche Kunden bevorzugen das, weil sie sich im Internet keine Viren einfangen wollen“, verrät er – und auch, dass sich die Vorlieben der Kunden wie die Mode ändern. Neben den großen Pornoproduzentinnen und -produzenten, die ihre Filme in Studios drehen, gibt es immer mehr Pornoseiten im Netz, auf denen selbstständige Darsteller/innen ihre eigenen Videos veröffentlichen und über Abonnentinnen und Abonnenten Geld verdienen. Spätestens seit Corona brummt dieses Geschäft. Robert Royal aus Kapfenberg in der Steiermark, 32, lebt nicht nur davon, er ist auf diese Weise zum Pornostar in der Schwulenszene geworden. Die Pornodarstellerin Jasko Fide lebt in Berlin und sucht sich aus, bei welchen Produktionen sie mitmacht, von Mainstream bis Femporn. „Wichtig ist mir faire Behandlung und Bezahlung. Und dass ich jederzeit Stopp sagen kann.“ Spaß hat Jasko bei den Drehs meistens auch. Bea Blue ist Kamerafrau, die in Wien-Favoriten aufgewachsen ist. Sie hat früh begonnen, Pornos zu schauen. „Schon mit 14 habe ich nach guten Pornos gesucht und oft keine gefunden – jetzt mache ich sie selbst“, lacht die junge Frau.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at