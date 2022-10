Chiesi Gruppe und Aptar bringen gemeinsam eine Disease Management Plattform für Patient:innen mit Asthma und COPD auf den Markt

Wien (OTS) - Die neue Digital Health Solution soll Patient:innen und medizinischen Fachkräften ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen bieten, um die Behandlungsergebnisse bei chronischen Atemwegserkrankungen zu verbessern.

Parma (Italien) und Crystal Lake (Illinois) 18. Oktober 2022 - Die Chiesi Gruppe, der internationale forschungsorientierte Biopharma- und Gesundheitskonzern, und Aptar Digital Health, Teil von Aptar Pharma, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Medikamentenverabreichung und Active Material Science, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um eine Disease Management Plattform für Asthma und chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) auf den Markt zu bringen.

Die Partnerschaft wird die kürzlich angekündigte Disease Management Plattform von Aptar nutzen. Diese Plattform soll Patient:innen dabei helfen, ihre Krankheit besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen, Fachkräften des Gesundheitswesens datengestützte Erkenntnisse liefern, um ihre Patient:innen besser zu betreuen, und Evidenz für neue Erstattungsvereinbarungen im Bereich der digitalen Gesundheit für Asthma und COPD schaffen.

Die Plattform bietet ein umfassendes Angebot an Diensten und Lösungen, die darauf abzielen, sowohl die pharmakologischen als auch die verhaltensbezogenen Aspekte des Managements von Atemwegserkrankungen zu vereinen; dazu gehören die Unterstützung der Therapieeinhaltung, die Beurteilung der Lungenfunktion, die Meldung von Symptomen und die Identifizierung von Krankheitsauslösern sowie die Kommunikation mit Pflegeteams und Gesundheitscoaches. Die Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf Europa, kann aber in Zukunft auch auf andere Regionen ausgeweitet werden.

Chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD stellen eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme in Europa dar. Es wird geschätzt, dass 6 % der europäischen Bevölkerung(1) mit Asthma leben und über 60 Millionen Menschen im Alter zwischen 30 und 79 Jahren an COPD erkrankt sind(2). Die größte wirtschaftliche Belastung der Gesundheitsdienste in der EU durch Atemwegserkrankungen ist auf die chronischen Probleme von COPD und Asthma zurückzuführen und beläuft sich auf etwa 40 Milliarden Euro(3,4)

Ein Teil der Lösung für diese Herausforderung besteht darin, den medizinischen Fachkräften, den Patient:innen und den Pflegekräften geeignete Instrumente zur Verfügung zu stellen, um die Krankheitsüberwachung, die Therapieadhärenz, den Zugang zu nicht-pharmakologischen Verhaltensinterventionen und eine angemessene und nachhaltige Pflege zu fördern.

Der Wert und die potenziellen Vorteile digitaler Gesundheitslösungen wurden im jüngsten Bericht der European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA) „The Asthma and COPD digital Journey in Europe Report“(5) dargelegt.

Das Dokument, dass das Ergebnis einer EFA-Umfrage unter mehr als 900 Patient:innen (COPD und Asthma) ist, hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie ein Katalysator für den digitalen Wandel im Gesundheitswesen war. Insbesondere im Bereich der chronischen Atemwegserkrankungen hat sie die Bereitschaft der Patient:innen erhöht, Hilfsmittel zu nutzen, die sie unterstützen und die Ergebnisse verbessern können.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement für eine bestmögliche Versorgung von Menschen mit COPD und Asthma wider, die über die reine Behandlung hinausgeht und sich auf das Wohlbefinden der Patient:innen konzentriert“, sagte Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer der Chiesi Gruppe. „Wir freuen uns darauf, die umfassende Expertise von Aptar Digital Health im Disease Management zu nutzen, um die Lebensqualität von Patient:innen mit Atemwegserkrankungen zu verbessern und Hilfsmittel zu beschaffen, die zur Nachhaltigkeit von Gesundheitsdienstleistungen für chronische Erkrankungen beitragen.“

„Aptar Digital Health ist mit seiner Technologie- und Pharmaexpertise einzigartig positioniert, um eine solche Komplettlösung anzubieten - von der Software über vernetzte Geräte bis hin zur Patientenüberwachung und Datenanalyse“, sagte Gael Touya, Präsident von Aptar Pharma. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Chiesi und darauf, aktiv dazu beizutragen, den Zugang der Patient:innen zu ganzheitlichen, durchgängigen Dienstleistungen zu erweitern, die das Management ihrer Atemwegserkrankungen dauerhaft verbessern werden.“

Chiesi Gruppe

Chiesi entwickelt und vermarktet als internationale, forschungsorientierte biopharmazeutische Gruppe innovative therapeutische Lösungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, seltene Erkrankungen und Special Care. Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt zu handeln. Durch die Änderung des Rechtsstatus in eine Benefit Corporation in Italien, den USA und Frankreich ist das Engagement von Chiesi – mit dem Ziel, gemeinsame Werte für die Gesellschaft als Ganzes zu stiften - rechtsverbindlich und von zentraler Bedeutung für die unternehmensweite Entscheidungsfindung. Die B Corp® Zertifizierung stellt sicher, dass Chiesis Nachhaltigkeitsbemühungen anhand ambitionierter globaler Standards gemessen und bewertet werden. Das Unternehmen will bis 2035 CO2-neutral wirtschaften.

Mit über 85 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma in Italien und ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern tätig. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe ist in Parma angesiedelt. Außerdem unterhält die Gruppe sechs weitere F&E-Zentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, Großbritannien und Schweden.

Chiesi in Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH (vormals Torrex Chiesi Pharma GmbH) ist eine 100%-ige Tochter des italienischen Familienunternehmens Chiesi Farmaceutici S.p.A. Die drei Geschäftseinheiten der Chiesi Pharmaceuticals GmbH sind Chiesi Österreich, der Hub für sechs Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa sowie die Exportorganisation für jene Länder und Südosteuropa und der GUS, in denen mit Partnern zusammengearbeitet wird (Multi-Country-Organisation). Chiesi wurde in Österreich 2022 zum zweiten Mal als „Great Place to Work®“ zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter chiesi.at und chiesi.com

Aptar Digital Health

Der Geschäftsbereich Digital Health von Aptar Pharma gehört zur AptarGroup, Inc. und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung eines breiten Spektrums von Lösungen und Dienstleistungen für die Verabreichung von Arzneimitteln und Konsumgütern sowie für die aktive Materialwissenschaft. Aptar Digital Health entwickelt End-to-End-Lösungen, um das tägliche Leben der Patient:innen zu verbessern, indem es ein ganzheitliches Ökosystem digitaler Interventionen nutzt. Die Angebote von Aptar Digital Health werden durch ein branchenführendes Produkt- und Lösungsportfolio ergänzt, das mobile und Web-Apps, vernetzte Arzneimittelabgabesysteme, Onboarding, Schulungen und fortschrittliche Datenanalysedienste kombiniert, um Patient:innen aktiv zu unterstützen und eine positive Behandlungsreise zu ermöglichen. Aptar hat seinen Hauptsitz in Crystal Lake, Illinois, und beschäftigt 13.000 engagierte Mitarbeiter in 20 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter aptar.com.

