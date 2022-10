AK Sportbörsen: Kärntens größter Marktplatz für gebrauchte Sportartikel öffnet wieder seine Tore

Nach zweijähriger Coronapause beginnen am 28. Oktober wieder die Sportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - Nach zweijähriger Coronapause beginnen am 28. Oktober wieder die Sportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten mit einem neuen Drei-Tage-Kauf und Abgabe-System. Die unentgeltliche Plattform für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Sportartikeln ist der Treffpunkt für Familien, um sich Geld für die nächste Winterausrüstung zu ersparen. Erster Halt: Die SGS-Tennishalle in Spittal an der Drau.

Bereits seit 28 Jahren werden Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und viele andere Wintersportartikel bei den Sportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten ge- und verkauft. Für das heurige Jahr wird bei den Wintersportbörsen ein neues ‚Drei-Tage-System‘ angewendet: Pro Sportbörse können ausschließlich freitags Sportartikel abgegeben werden. Am Samstag wie am Sonntag ist jeweils der Artikelkauf sowie -verkauf möglich, aber keine Abgabe mehr von Sportartikeln. Nicht verkaufte Artikel können sonntags abgeholt werden. „Man startet gut gerüstet in den Winter und spart zugleich Geld, welches bei den derzeitigen Teuerungen dringender denn je benötigt wird“, betonte AK-Präsident Günther Goach und fügt hinzu: „Familien sind am stärksten von den Teuerungen belastet. Durch die Sportbörsen wird der Zugang zum Wintersport für viele Eltern aber vor allem für Kinder erst möglich“.

Termine: Wintersportbörsen 2022

Spittal/Drau: 28. – 30. Oktober 2022

Freitag & Samstag 9:00 – 19:00 Uhr

Sonntag 9:00 – 17:00 Uhr

Ort SGS Tennishalle, Zur Seilbahn 3, 9800 Spittal/Drau

Villach: 4. – 6. November 2022

Freitag & Samstag 9:00 – 19:00 Uhr

Sonntag 9:00 – 17:00 Uhr

Ort Hauptfeuerwache, Kasernengasse 3, 9500 Villach

Wolfsberg: 18. – 20. November 2022

Freitag & Samstag 9:00 – 19:00 Uhr

Sonntag 9:00 – 17:00 Uhr

Ort KUSS Wolfsberg, St. Thomaser Straße 2, 9400 Wolfsberg

Klagenfurt: 25. – 27. November 2022

Freitag & Samstag 9:00 – 19:00 Uhr

Sonntag 9:00 – 17:00 Uhr

Ort Messehalle 1, Kärntner Messen, 9020 Klagenfurt

Online-Artikel erfassen und Zeit sparen

Vorab kann auf der Plattform sportboerse.akktn.at der Sportartikel online erfasst werden, um vor Ort bei der Sportartikelabgabe Zeit zu sparen. Bei Eingabe des IBAN, müssen nur noch die Sportartikel vor Ort bei der jeweiligen Sportbörse abgeben werden und das Geld wird – bei Verkauf des Wintersportartikels – auf das Konto überwiesen.

Wintersportartikel abgeben

Nach der ausschließlichen Artikel-Abgabe vor Ort am Freitag wird dieser mit einer Nummer versehen und ausgestellt. Bei Artikelverkauf – ohne IBAN-Angabe – kann der Verkaufserlös mit der persönlichen Verkäufernummer am selben oder am nächsten Tag bei den Sportbörsen-Kassen abgeholt werden. Bei IBAN-Angabe wird das Geld spätestens zwei Tage nach dem Ende der Sportbörse direkt auf Ihr Konto überwiesen.

Statusabfrage - Mein Artikel ist verkauft!

Auf sportboerse.akktn.at unter „Statusabfrage“ und in der AK-ÖGB Trophy-App weiß der Verkäufer immer und überall wie es um den Artikelstatus steht. Sollte der Artikel nicht verkauft werden, muss er bis allerspätestens Sonntag 17 Uhr bei der jeweiligen Börse abgeholt werden.

Der karitative Zweck!

Ein Euro pro verkauftem Artikel geht an Licht ins Dunkel! Sollte der Verkaufserlös nach Börsenschluss nicht abgeholt werden, wird der gesamte Betrag gespendet. Auch nicht verkaufte und nicht abgeholte (Ende der Abholfrist: Sonntag um 17 Uhr) Sportartikel kommen einem karitativen Zweck zu Gute.

Wintersport-Sicherheitsaktion der AUVA

Bei den Wintersportbörsen gibt es wieder die Möglichkeit, den alten Ski- oder Snowboardhelm gegen einen Aktionshelm einzutauschen! Die AUVA möchte im Zuge dieser Aktion alte und beschädigte Helme aus dem Verkehr ziehen. Der Preis für einen Aktionshelm, bei Abgabe eines alten, beginnt bei 30 Euro.





